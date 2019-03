ഹിസാര്‍: പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികളെ സഹപാഠികളായ മൂന്ന് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് തട്ടികൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ഹരിയാനയിലെ ഹിസാര്‍ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സംഭവം. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികളാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത്.

ഇരുവരും ഒരേ സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്നവരും ബന്ധുക്കളുമാണ്. ഇതിലൊരാള്‍ സുഹൃത്തായ പ്രവീണിനെ തന്റെ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. പ്രവീണിന്റെ ബൈക്കില്‍ പോകാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ബന്ധുവായ പെണ്‍കുട്ടിയെയും ഒപ്പം കൂട്ടി.

എന്നാല്‍ പ്രവീണ്‍ ഇരുവരെയും കൊണ്ട് ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പോയത്. ഇവിടെയെത്തി ഇരുവരെയും ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവീണിന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ഹോട്ടലില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരും പെണ്‍കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ബന്ധുവായ പെണ്‍കുട്ടിയെ മറ്റൊരു മുറിയില്‍ എത്തിച്ചാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. സംഭവ ശേഷം ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങള്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ കാണിച്ചു. പുറത്ത് പറഞ്ഞാല്‍ ഇവ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതിനുശേഷം പെണ്‍കുട്ടികളെ സ്‌കൂളിന്റെ സമീപത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു.

ഇതിനിടെ പ്രതികളില്‍ ഒരാള്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടു. പ്രവീണ്‍ വീണ്ടും പെണ്‍കുട്ടികളിലൊരാളെ കാണാനെത്തി. പക്ഷേ പെണ്‍കുട്ടി ഇയാളെ കാണാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇതില്‍ പ്രകോപിതരായി ഇവര്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ വീണ്ടും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഇതോടെ പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ ഒരാള്‍ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. പോക്‌സോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി പ്രതികള്‍ക്കെതിരേ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

