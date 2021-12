തിരുവനന്തപുരം: ബാലരാമപുരത്ത് ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ റോഡില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ അടിച്ച് തകര്‍ത്തു. പത്തോളം വാഹനങ്ങളാണ് അടിച്ച് തകര്‍ത്തത്. രണ്ട് വഴിയാത്രക്കാര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റു. അക്രമം നടത്തിയവരില്‍ ഒരാളെ പോലീസ് പിടികൂടി. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടര മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

ലഹരിക്കടിമയായ രണ്ട് യുവാക്കളാണ് റസല്‍പുരം എരുത്താവൂര്‍ പ്രദേശത്ത് ആക്രമണം നടത്തിയത്. വഴിയരികില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയിതിരുന്ന ലോറികള്‍, കാറുകള്‍, ബൈക്കുകള്‍ എന്നിവ കൈയില്‍ കരുതിയിരുന്ന വെട്ടുകത്തി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം.

ഒന്‍പത് ലോറികള്‍ മൂന്ന് കാറുകള്‍ നാല് ബൈക്കുകള്‍ എന്നിവയാണ് തകര്‍ത്തത്. കാര്‍ യാത്രക്കാരനായ ജയചന്ദ്രന്‍ ഇരുചക്രവാഹനത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഷീബ കുമാരി എന്നിവര്‍ക്കാണ് ഇവരുടെ ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റത്. മിഥുന്‍ എന്ന യുവാവിനേയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇയാള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യുവാവിനായി പോലീസ് തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

Content Highlights: two men with weapons destroyed vehicles parked on road