ചെന്നൈ: വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയതിന് വനിതാ ഡോക്ടര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ട് പേര്‍ക്കെതിരെ മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നു. റോയപ്പേട്ടിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. ആര്‍ ശാന്തിനി, ഹൊസൂരിലെ ഡോ. ബദ്രി പ്രസാദ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ്‌ നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നത്. മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയതിനാണിത്. സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനാണ് വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചത്.

2015ല്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കൃഷ്ണകുമാര്‍ എന്നയാള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് 2018ല്‍ ശാന്തിനി വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുകയായിരുന്നു. 2019ല്‍ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പരാതി നല്‍കി. വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ വസ്തു വകകള്‍ വില്‍പ്പന നടത്തിയെന്നാണ് കൗണ്‍സിലിന് ലഭിച്ച പരാതി.

മറ്റൊരു പരാതിയില്‍ ബംഗളൂരുവിലുള്ള ആര്‍ വിനോദ് കുമാറാണ് ഹൊസൂരിലെ ഡോക്ടര്‍ ബദ്രി പ്രസാദിനെതിരെ വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്.നരസിംഹന്‍ എന്നയാളുമായി ചേര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ബദ്രി നല്‍കിയത്. ഷബിത, ശൈലജ എന്നീ മരിച്ച സ്ത്രീകള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് പവര്‍ ഓഫ് അറ്റോര്‍ണി ഉപയോഗിച്ച് സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനാണ് ഈ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചത് ഷബിത 2019ലും അവരുടെ അമ്മ ശൈലജ 2020ലും മരിച്ചിരുന്നു.

മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ വിശദീകരണം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ നരസിംഹന്‍ കബളിപ്പിച്ചുവെന്നും മരിച്ച സ്ത്രീകളുമായി സാമ്യമുള്ള രണ്ട് പേരെ കോവിഡ് സമയത്താണ് തന്റടുത്ത് എത്തിച്ചതെന്നും ആറടി അകലെ ആയിരുന്നതിനാല്‍ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റിയില്ലെന്നുമാണ് ഡോക്ടര്‍ ബദ്രി പ്രസാദ് നല്‍കിയ മറുപടി. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ഉറപ്പാണ്. കൂടുതല്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഇത്തരം കൃത്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാതിരിക്കാന്‍ ബോധവത്കരണ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനം.

