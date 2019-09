Photo courtesy: Twitter/@assampolice

ഗുവാഹാട്ടി: അസമിലെ പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റില്‍ ഗര്‍ഭിണിയെയും രണ്ട് സഹോദരിമാരെയും നഗ്നരാക്കി ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ രണ്ടു പോലീസുകാര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്ന തനിക്ക് പോലീസുകാരുടെ മര്‍ദനത്തെ തുടര്‍ന്ന് രക്തസ്രാവമുണ്ടായതായും കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടമായെന്നും യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യുവതികളുടെ പരാതിയില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

സെപ്റ്റംബര്‍ ആദ്യവാരം ദരാങ് ജില്ലയിലെ പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച, ഒരു പ്രാദേശിക വാര്‍ത്താ ചാനലിലൂടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് സിപ്ജാഹര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ ഇവര്‍ പരാതിയും നല്‍കി. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് ബുര്‍ഹാ പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ ഇന്‍ചാര്‍ജിനെയും ഒരു വനിതാ കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെയും സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

മര്‍ദനമേറ്റ യുവതികളുടെ സഹോദരന്‍ ഈ മാസം ആദ്യം ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുമായി ഒളിച്ചോടിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഈ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ യുവാവിനെതിരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് കേസു നല്‍കി. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെപ്റ്റംബര്‍ ഒമ്പതിന് സാത്ഗാവ് മേഖലയിലെ വീട്ടില്‍നിന്ന് യുവതികളെയും ഇവരില്‍ ഒരാളുടെ ഭര്‍ത്താവിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടര്‍ന്ന് സെപ്റ്റംബര്‍ പത്തിന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ മഹേന്ദ്ര ശര്‍മ, ബിനിത ബോറൊ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് തങ്ങളെ നഗ്നരാക്കി ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

