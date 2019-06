പ്രയാഗ്‌രാജ്: ടോയ്‌ലെറ്റില്‍ ഉണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് കുട്ടികള്‍ മരിച്ചു. ഒരാള്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ദുബാവല്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച്ചയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്.

കുട്ടികള്‍ ടോയ്‌ലെറ്റിന്റെ സമീപത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിര്‍മ്മിച്ച ടോയ്‌ലെറ്റ് നിലവില്‍ ഉപയോഗശൂന്യമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇപ്പോള്‍ സ്‌റ്റോര്‍ റൂമായി ഉപയോഗിച്ചു വരികയാണ്.

ടോയ്‌ലറ്റിനകത്ത് ബോംബുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കുട്ടികള്‍ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ സ്‌ഫോടനം നടന്നുവെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ശിവ് പുജാന്‍ ബിന്ദു ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ വിജയ് ശങ്കര്‍(4) സോനം (6) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികള്‍ സ്വരൂപ് റാണി നെഹ്‌റു ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

