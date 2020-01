വിളപ്പില്‍ശാല(തിരുവനന്തപുരം): നെടിയവിളയില്‍ ഗുണ്ട പറക്കും തളിക ബൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആക്രമണം. സംഭവത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ക്ക് വെട്ടേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെ കാറിലെത്തിയ സംഘം അക്രമം നടത്തിയ ശേഷം ബോംബെറിഞ്ഞ് ഭീകരാന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഉറിയാക്കോട് നെടിയവിള എസ്.ജി. ഭവനില്‍ ലിജുസൂരി(29), സംഭവം കണ്ട് അക്രമികളെ പിടിച്ചുമാറ്റാനെത്തിയ സമീപവാസി ബിനുകുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് വെട്ടേറ്റത്. ലിജുവിന്റെ തലയ്ക്കും വലതുകാലിനും ബിനുവിന്റെ കൈയ്ക്കുമാണ് പരിക്ക്. ഇരുവരെയും 108 ആംബുലന്‍സില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെത്തിച്ചു. ലിജുവിന്റെ കാലിലെ പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാല്‍ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനാക്കി.

ലിജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനാണ് പറക്കും തളിക ബൈജു എന്ന പൊന്നെടുത്തകുഴി സ്വദേശി ജയിന്‍വിക്ടര്‍. കുടുംബവഴക്കിനെത്തുടര്‍ന്ന് 2018-ല്‍ ലിജുവും കൂട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് നെടിയവിളയില്‍ വച്ച് ബൈജുവിനെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതിലുള്ള പ്രതികാരമാവാം ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവമെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്നു. കൊടുംകുറ്റവാളിയായ എറണാകുളം ബിജുവിനെ കോടതിയില്‍ കൊണ്ടുപോകും വഴി ബൈക്കിലെത്തി പോലീസിന്റെ കൈയില്‍നിന്നും രക്ഷിച്ചതടക്കം നിരവധി കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ് പറക്കും തളിക ബൈജു. ഇയാള്‍ പോലീസിന്റെ ഗുണ്ടാപ്പട്ടികയിലുള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അടുത്തിടെയാണ് ജാമ്യത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഇയാളുള്‍പ്പെട്ട നാലംഗ സംഘം കാറിലെത്തിയാണ് ബൈക്കില്‍ വന്ന ലിജുവിനെ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ആക്രമിച്ചത്.

ബോംബെറിഞ്ഞു; പൊട്ടിയില്ല; അക്രമികളെത്തിയ കാര്‍ കണ്ടെത്തി

വിളപ്പില്‍ശാല: ഒന്നര വര്‍ഷം മുന്‍പ് നെടിയവിളയില്‍ തന്നെ വളഞ്ഞാക്രമിച്ച സ്ഥലത്ത് സഹോദരി പുത്രനെതിേര പ്രതികാരത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു പറക്കുംതളിക ബൈജു. അക്രമത്തിനു ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്തു കൂടിയ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു ബോംബെറിഞ്ഞത്. എന്നാലിതു പൊട്ടിയില്ല.

കാറില്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പമെത്തിയ ബൈജുവും സംഘവും ബൈക്കിലെത്തിയ ലിജുസൂരിയെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവം കണ്ട സ്ഥലവാസിയായ ബിനു അടുത്തെത്തി തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് സംഘം ഇയാളുടെ കൈയില്‍ വെട്ടിയത്. ഇവരെത്തിയ കാര്‍ നമ്പര്‍ പോലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ റെന്‍ഡ് എ കാറില്‍ നിന്നുമെടുത്തതാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കാര്‍ കൊച്ചുവേളിയില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

