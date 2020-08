രാജാക്കാട്(ഇടുക്കി): പ്രണയം നടിച്ച് വശീകരിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ കൈക്കലാക്കി ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച രണ്ട് യുവാക്കളെ രാജാക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുക്കുടിൽ ചിമ്മിനിക്കാട്ട് ബിനു ബെന്നി (24), മുക്കുടിൽ ഡാംസൈറ്റ് ഭാഗം വാഴേപ്പറമ്പിൽ പ്രഭാത് പ്രകാശ് (20) എന്നിവരെയാണ് സി.ഐ. എച്ച്.എൽ.ഹണി, എസ്.ഐ. അനൂപ്മോൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലംമുതൽ പ്രതികളിലൊരാൾ പ്രണയം നടിച്ച് അടുപ്പത്തിലാകുകയും നഗ്നചിത്രങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ പോലീസ് ഇരുപ്രതികളെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പോേക്സാ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

Content Highlights:two arrested in rajakkad for circulating girls nude photos in internet