കൊച്ചി: ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായെന്ന് ആരോപിച്ച് ലോഡ്ജ് ഉടമയില്‍ നിന്ന് പണംതട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി റിന്‍സീന, ഓട്ടോഡ്രൈവര്‍ ഷാജഹാന്‍ എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ലോഡ്ജ് ഉടമയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാനാണ് ശ്രമം നടന്നത്. ലോഡ്ജില്‍ താമസിച്ച സമയത്ത് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായെന്ന് കാണിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതികള്‍ ഹോട്ടലുടമയെ മര്‍ദ്ദിച്ചു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.

ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചിയില്‍ റിന്‍സീന മുറിയെടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ലോഡ്ജിന്റെ ഉടമയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി പൂട്ടിയിട്ട് മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഹോട്ടലില്‍ താമസിക്കുമ്പോള്‍ ശീതളപാനീയം കുടിക്കുകയും അതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തുവെന്ന് കാണിച്ചാണ് ലോഡ്ജ് ഉടമയെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.

ശീതള പാനീയം കഴിച്ചതിനേത്തുടര്‍ന്ന് മയങ്ങിപ്പോയെന്നും മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തിയ പാനീയം നല്‍കിയത് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആയിരുന്നെന്നുമായിരുന്നു ലോഡ്ജ് ഉടമക്കെതിരേ ഇവര്‍ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞാണ് ലോഡ്ജിന്റെ ഉടമയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി പൂട്ടിയിട്ട് മര്‍ദ്ദിച്ചത്.

ലോഡ്ജ് ഉടമയുടേയും സുഹൃത്തിന്റേയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൂടുതല്‍ പണം തട്ടുകയായിരുന്നു നീക്കം. പക്ഷേ ലോഡ്ജ് ഉടമ മട്ടാഞ്ചേരി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കികയായിരുന്നു. പോലീസ് ഇവരെ വിളിച്ചുവരുത്തി ദൃശ്യങ്ങള്‍ അടക്കം പിടിച്ചെടുത്തു.

