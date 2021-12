കൊച്ചി: ഗൃഹനാഥനെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്ന ഭാര്യയും മകളും അറസ്റ്റില്‍. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ സെല്‍വി മകള്‍ ആനന്ദി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കൊച്ചി കടവന്ത്രറ പോലീസാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ ശങ്കറിനെ മരിച്ച നിലയില്‍ വീട്ടില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സെല്‍വിയും മകള്‍ ആനന്ദിയും ചേര്‍ന്നാണ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. പരിശോധനയില്‍ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചതായി ഡോക്ടര്‍ക്ക് സംശയം തോന്നിയതിനേ തുടര്‍ന്ന് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു.

പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സെല്‍വിയും മകള്‍ ആനന്ദിയും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിത്. ശങ്കര്‍ സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തി വഴക്കിടുമായിരുന്നുവെന്ന് ഇവര്‍ പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കി. ഈ സാഹചര്യമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് ഇവര്‍ പോലീസിനേട് പറഞ്ഞത്.

തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ ഇവര്‍ 10 വര്‍ഷമായി കൊച്ചിയിലാണ് താമസം. വിവിധ ജോലികള്‍ ചെയ്തുവരികയാണ്. കൊലപാതകം അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരേ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

