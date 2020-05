ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ഥിനി സഫൂറ സര്‍ഗറിനെ അധിക്ഷേപിച്ചുള്ള ട്രോളുകളില്‍ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വനിത കമ്മീഷന്‍. ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയെയും ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിനെയും അടക്കം അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി വനിത കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്വാതി മലിവാള്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസിന് നോട്ടിസ് അയച്ചു.

ഗര്‍ഭിണിയായ സഫൂറ സര്‍ഗര്‍ ജയിലിലാണ്. അവര്‍ കുറ്റവാളിയാണോ അല്ലയോ എന്നത് കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ, ഒരു ഗര്‍ഭിണിയായ സ്ത്രീയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ട്രോളുകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തീര്‍ത്തും ലജ്ജാകരമാണ്. ഈ ട്രോളുകള്‍ക്കെതിരേ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ സൈബര്‍ സെല്ലിന് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്- സ്വാതി മലിവാള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

അതേസമയം, വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.എ.പി.എ. ചുമത്തി അറസ്റ്റുചെയ്യപ്പെട്ട ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ സര്‍വകലാശാലാ വിദ്യാര്‍ഥിനി സഫൂറ സര്‍ഗറിന്റെ തിഹാര്‍ ജയില്‍വാസം മൂന്നാഴ്ച പിന്നിട്ടു. ഗര്‍ഭിണിയായ സഫൂറയ്ക്ക് വൈകാതെ ജാമ്യം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വീട്ടുകാര്‍.

#SafooraZargar is pregnant & in jail. Whether she is guilty or not, will be decided by court.



But the way trolls have outraged her modesty and vilified a pregnant woman’s character is shameful!



Issued Notice to Delhi Police Cyber Cell to imm take action against the trolls. pic.twitter.com/lpjFUCkVK1