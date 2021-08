ലാഹോര്‍: പാകിസ്താനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയില്‍ ടിക് ടോക് താരങ്ങള്‍ പാര്‍ക്കുകളില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ടിക് ടോക് താരമായ യുവതിക്ക് നേരേ നടന്ന ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബ് പാര്‍ക്‌സ് ആന്‍ഡ് ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ അതോറിറ്റിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്. ടിക് ടോകില്‍ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവര്‍ പാര്‍ക്കുകളില്‍ പ്രവേശിക്കണമെങ്കില്‍ അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ലാഹോറില്‍ ടിക് ടോക് താരമായ യുവതിക്ക് നേരേ അതിക്രൂരമായ ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തില്‍ വ്യാപകമായ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ടിക് ടോക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ പാര്‍ക്കുകളില്‍നിന്ന് വിലക്കിയ വിചിത്ര ഉത്തരവും പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

പാകിസ്താന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് ലാഹോറിലെ മിനാര്‍-ഇ- പാകിസ്താനില്‍വെച്ച് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച യുവതിയാണ് ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനിരയായത്. ഏകദേശം 400-ഓളം പേരാണ് യുവതിയെ പരസ്യമായി മര്‍ദിച്ചത്. യുവതിയെ കയറിപിടിച്ച് ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ച അക്രമികള്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ വലിച്ചുകീറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യുവതിയോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെയും ഇവര്‍ ആക്രമിച്ചു. തന്റെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന 15000 രൂപയും മൊബൈല്‍ഫോണും കമ്മലുകളും തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകളും ആക്രമികള്‍ കവര്‍ന്നതായും യുവതി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പിന്നീട് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം സംഭവം വാര്‍ത്തായാവുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, യുവതിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ ഇതുവരെ 130 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്വകാര്യ പാക് ടെലിവിഷന്‍ ചാനല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. സംഭവത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മറ്റു 40 പേരെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

