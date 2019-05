കോഴിക്കോട്: എന്നും മൈബൈല്‍ ഫോണ്‍ നോക്കി തന്റെ ഭാഷയില്‍ മൂളിപ്പാട്ട് പാടി ആ ഒറ്റപ്പെട്ട കോവിലകത്തിന്റെ തിണ്ണയിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആരാധ്യ കണ്ണില്‍ നിന്നും മായുന്നില്ല മാങ്കാവ് തൃശാലക്കുളത്തെ കോവിലകം പരിസരവാസികള്‍ക്ക്. ഒഡീഷ സ്വദേശികള്‍ ആയത് കൊണ്ട് ആര്‍ക്കും അവരുടെ ഭാഷ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെ ആ ഇടിഞ്ഞ് പൊളിയാറായ കോവിലകത്തിന്റെ തിണ്ണയിലിരുന്ന് കുട്ടി കളിക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നതായി തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന രഘുരാജ് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂര്‍ കഴിയും മുമ്പ് പിന്നെയവര്‍ കേട്ടത് ആരാധ്യയും അമ്മയും വീട്ടിനുള്ളില്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന വിവരമാണ്. അമ്മയും കുഞ്ഞും അകത്തെ മുറിയില്‍ കത്തുമ്പോഴും തൊട്ടടുത്ത് ചെറിയൊരു നിലവിളി ശബ്ദം പോലും പുറത്ത് കേട്ടിരുന്നില്ല എന്നതാണ് പലരേയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായ കോവിലകത്തില്‍ നാലോ അഞ്ചോ കുടുംബങ്ങളാണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ച് പോന്നിരുന്നത്. സാമൂതിരി കോവിലകത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഇത് ഭാഗം വെച്ച ശേഷം പലരുടേയും കയ്യിലാണ്. അവരിത് മറ്റ് പലര്‍ക്കും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നാല് മാസം മുമ്പ് വാടകയ്‌ക്കെത്തിയതാണ് മരിച്ച ആരാധ്യയും അമ്മ രൂപാലി ജനയും അവരുടെ ഭര്‍ത്താവ് അനില്‍കുമാര്‍ ദാസും.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏകദേശം അഞ്ചരയോടെ ബൈക്കില്‍ അനില്‍കുമാര്‍ ദാസ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടവരുണ്ട്. ആറ് മണിയോടെ ഇയാളുടെ നിലവിളി കേട്ട് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാര്‍ ഓടിക്കൂടിയതും. കുഞ്ഞിന്റെ വായമൂടിക്കെട്ടിയനിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. പൊള്ളലേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആ സ്ത്രീപോലും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്നതാണ് പോലീസുകാരെയും അത്ഭുപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഞാന്‍ ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നും കൂടെ മകളെയും കൂട്ടുന്നുവെന്നും എനിക്ക് നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണെന്നുമൊക്കെ രൂപാലി ജന എഴുതിയെന്ന് കരുതുന്ന കത്തും പോലീസിന് കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയില്‍ പിടിവലി നടന്നതിന്റെയോ മറ്റോ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കൂടുതല്‍ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോലീസ്.