കോട്ടയം: തൃക്കൊടിത്താനത്ത് നിന്ന് ദിവസങ്ങളുടെ ഇടവേളയിൽ കാണാതായത് മൂന്ന് വീട്ടമ്മമാരെ. ഇതിൽ രണ്ടു പേരെ പിന്നീട് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ് വീട്ടമ്മമാരെ കാണാതായെന്ന മൂന്ന് പരാതികൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. 42 വയസ്സുള്ള നാല് മക്കളുള്ള വീട്ടമ്മയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരെ പിന്നീട് മൈക്കാട് സ്വദേശിയായ കാമുകനൊപ്പം കണ്ടെത്തി പോലീസ് തിരികെ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ എന്തു വന്നാലും വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം പോകില്ലെന്നായിരുന്നു വീട്ടമ്മയുടെ നിലപാട്. തുടർന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഇവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കാമുകനൊപ്പം വിട്ടയച്ചു.

അമ്മ തിരികെ വന്നതറിഞ്ഞ് നാല് മക്കളും കാണാനെത്തിയെങ്കിലും 42 വയസ്സുകാരി തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നെന്നാണ് വിവരം. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതിന് പിന്നാലെയും ഭർത്താവും മക്കളും ഇവരെ കാണാനെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കാമുകനൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കുമെന്നായിരുന്നു വീട്ടമ്മയുടെ നിലപാട്.

23 വയസ്സുകാരിയായ മറ്റൊരു വീട്ടമ്മയെയും കാമുകനൊപ്പമാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ഫെയ്സ്ബുക്ക്, മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രണയമാണ് വീട്ടമ്മമാർ വീട് വിട്ടിറങ്ങാൻ കാരണമായി പോലീസ് പറയുന്നത്.

ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ള യുവതിക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. വീട്ടുജോലിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവർ സ്വന്തം വീട്ടിൽനിന്ന് പോയത്. ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയതിനാൽ ഫലം കണ്ടില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്താൽ ഈ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

Content Highlights:three woman went missing from kottayam trikodithanam two returned back with lovers