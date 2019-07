ശ്രീനഗര്‍: പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചുവെന്ന പരാതിയില്‍ മൂന്നു പേര്‍ പിടിയില്‍. ജമ്മു കശ്മീരിലാണ് സംഭവം.

ഡാല്‍ തടാകത്തിലെ ശിക്കാര വള്ളത്തില്‍വച്ചാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ മൂന്നംഗ സംഘം ഉപദ്രവിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് വ്യാഴാഴ്ച പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്നുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പിടിയിലായ പ്രതികള്‍ മൂന്നുപേരും ശ്രീനഗര്‍ സ്വദേശികളാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: three were arrested for physically abused minor girl