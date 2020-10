പെരിഞ്ഞനം(തൃശ്ശൂർ): ബൈക്കിലെത്തി റിട്ട. അധ്യാപികയുടെ മാല കവർന്ന കേസിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ മൂന്നു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡൽഹി സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് മഹ്ഫൂസ് (32), മുഹമ്മദ് അക്വിൽ (33), ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി അങ്കുർ (32) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. തൃശ്ശൂർ റൂറൽ എസ്.പി. ആർ. വിശ്വനാഥിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈ.എസ്.പി. ഫേമസ് വർഗ്ഗീസ്, ഇൻസ്പെക്ടർ എം.ജെ. ജിജോ, കയ്പമംഗലം എസ്.ഐ. കെ.എസ്. സുബിന്ദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചേകാലോടെയാണ് പെരിഞ്ഞനം ചക്കാലയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ശ്രീ വിഹാറിൽ മുരളീധരന്റെ ഭാര്യ ശ്രീദേവിയുടെ അഞ്ചു പവന്റെ മാല ബൈക്കിലെത്തിയ പ്രതികൾ കവർന്നത്. രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ ഒരാളെ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇൻസ്പെക്ടർ എം.ജെ. ജിജോയും സംഘവും വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പിടികൂടി. ഇതിനിടയിൽ രണ്ടാമൻ ബൈക്കുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. പിടിയിലായയാളെ ചോദ്യംചെയ്തപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് സംഘത്തിലുള്ളവർ ഉണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചു.

രക്ഷപ്പെട്ടയാൾ ബൈക്കിൽ ഈ സമയം എറണാകുളത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രതികളെന്നു സംശയിക്കുന്ന രണ്ടു പേർ എറണാകുളത്തുനിന്നും പാലക്കാട്ടേക്ക് കടന്നതായി എറണാകുളം പോലീസിൽ നിന്നു വിവരം ലഭിച്ചു.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എറണാകുളത്തെത്തിയ പോലീസ് സംഘം ആലുവ അമ്പാട്ടുകാവിൽ വച്ച് ബൈക്കിൽ പോകുകയായിരുന്ന പ്രതികളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പോലീസ് പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലായി ബൈക്കിലെത്തി മാല കവർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽനിന്ന് തീവണ്ടിയിൽ ബൈക്കുമായി കേരളത്തിലെത്തി മോഷണം നടത്തി മടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

എസ്.ഐ. പാട്രിക്, എ.എസ്.ഐ.മാരായ അബ്ദുൽ സത്താർ, ജെനിൻ, മുഹമ്മദ് അഷറഫ്, സീനിയർ സി.പി.ഒ.മാരായ ഷഫീർബാബു, വി.വി. നിധിൻ, മുഹമ്മദ് റാഫി, കെ.എസ്. ഉമേഷ്, ഇ.എസ്. ജീവൻ, കെ.എസ്. രാഹുൽ, പ്രബിൻ, രാഹുൽ രാജ്, സൈബർ സെൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സി.കെ. ഷനൂഹ് എന്നിവരും പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പ്രതികളെ പിടികൂടി പോലീസ്

പെരിഞ്ഞനം: ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചേകാലോടെയാണ് പെരിഞ്ഞനം ചക്കാലയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം അധ്യാപിക ശ്രീദേവിയുടെ അഞ്ചുപവന്റെ മാല ആഡംബരബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം കവർന്നത്.

വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് സംഘം ആദ്യം പരിശോധിച്ചത് ?സമീപത്തെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു. ബൈക്കിന്റെ മോഡൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഇത്തരം ബൈക്ക് യാത്രക്കാരെ കണ്ടെത്താനായി പിന്നീട് പോലീസിന്റെ ശ്രമം. വിവരമറിഞ്ഞ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഇതിനോടകംതന്നെ എല്ലായിടങ്ങളിലും വാഹനപരിശോധനയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വാഹനപരിശോധന നടത്തിയിരുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർ എം.ജെ. ജിജോ ആഡംബരബൈക്കിൽ അമിതവേഗത്തിൽ വന്ന രണ്ടുപേരെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയെങ്കിലും ഒരാൾ ബൈക്കുമായി രക്ഷപ്പെട്ടത് വൈകീട്ട് ആറുമണിക്ക്. പിടിയിലായ പ്രതിയെ ചോദ്യംചെയ്തപ്പോൾ സംഘത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ കേന്ദ്രം എറണാകുളമാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എറണാകുളം പോലീസും രംഗത്തിറങ്ങി. സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായവും തേടിയിരുന്നു.

ഒടുവിൽ ആലുവ അമ്പാട്ടുകാവിൽ വെച്ച് പോലീസ് സംഘത്തെ കണ്ട് ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികളെ അതിസാഹസികമായി പിടികൂടുന്നത് രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്ക്. കൃത്യമായി ആസൂത്രണംചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാനായതിൽ പോലീസ് സേനയ്ക്കും അഭിമാനം.

