കട്ടക്: 48മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടത്തി നാടിനെ നടുക്കി സൈക്കോകില്ലര്‍. ഒഡീഷയിലെ കട്ടക്കിലാണ് സംഭവം. തെരുവില്‍ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മൂന്ന് പേരെയാണ് അജ്ഞാതന്‍ കഴുത്തറുത്ത് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ കൊലപാതകിക്കായുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊര്‍ജിതമാക്കി.

മൂന്നു കൊലപാതകങ്ങളും ഒരേ രീതിയിലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ കൃത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ വ്യക്തിയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. അതേസമയം, കൊലപാതകത്തിന് പിന്നില്‍ മാനസിക പ്രശ്‌നമുള്ള വ്യക്തിയാണോയെന്നു സംശംയിക്കുന്നതായും കമ്മീഷണര്‍ സത്യജിത് മൊഹന്തി പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് റാണിഹത് പാലത്തിനു സമീപത്ത് നിന്നും ആദ്യം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന്, ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ബഞ്ച് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിനും ഒഎംപി മാര്‍ക്കറ്റിനും സമീപത്ത് നിന്നാണ് മറ്റു രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളും തലയറുത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങളുടെയും കഴുത്തറുത്ത് ഭാരമുള്ള വസ്തു കൊണ്ട് തലയക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

തുടര്‍ച്ചയായുള്ള മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളിലും നടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കട്ടക്. രാത്രി പട്രോളിങ്ങ് കര്‍ശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേകം സംഘം രൂപീകരിച്ചതായി ഡി.സി.പി. അഖിലേഷ്വര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

1998ല്‍ ബെര്‍ഹാംപൂരില്‍ ഒമ്പത് പേരെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്ന 'സ്റ്റോണ്‍മാന്‍' മോഡലിലുള്ള കൊലപാതകമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

