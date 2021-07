കാസര്‍കോട്: ഉളിയത്തടുക്കയില്‍ 13 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ മൂന്നുപേര്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍. ഉളിയത്തടുക്ക സ്വദേശികളായ അബ്ദുള്‍ അസീസ്, സുബ്ബ, സുര്‍ള സ്വദേശി വാസുദേവ ഘെട്ടി എന്നിവരെയാണ് കാസര്‍കോട് വനിതാ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതോടെ പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി. സംഭവത്തില്‍ ഒരാളെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് നല്‍കുന്ന സൂചന.

സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ അയല്‍ക്കാരും നാട്ടുകാരുമായ പ്രതികള്‍ പല തവണ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ജൂണ്‍ 26-നാണ് സംഭവത്തില്‍ ആദ്യ എഫ്.ഐ.ആര്‍. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളായ അബ്ബാസ് പെണ്‍കുട്ടിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തില്‍വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചതിനാണ് അന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. പീഡനത്തിനിടെ അബ്ബാസിനെ നാട്ടുകാര്‍ പിടികൂടി പോലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയ കൗണ്‍സിലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയതോടെയാണ് കൂടുതല്‍പേര്‍ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയില്‍നിന്ന് വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി കൂടുതല്‍ പ്രതികളെ പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

AlsoRead: 13-കാരിയെ പ്രതികള്‍ പലതവണ പീഡിപ്പിച്ചു, കാറ്ററിങ് ജോലിക്കാരന്‍ ചൂഷണം ചെയ്തത് ഭക്ഷണം നല്‍കി; ക്രൂരത...

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇതുവരെ ഒമ്പത് കേസുകളാണ് പോലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴിയനുസരിച്ച് കൂടുതല്‍പേര്‍ കേസില്‍ പ്രതികളായേക്കുമെന്നും പോലീസ് സൂചന നല്‍കുന്നുണ്ട്. പീഡനത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടി നിലവില്‍ ശിശുസംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ്.

Content Highlights: three more accused arrested in kasargod rape case