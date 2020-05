കൊട്ടിയം(കൊല്ലം) : ജനവാസ മേഖലയിലെ നടുറോഡില്‍ അറവുമാടുകളുടെ മാംസാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ തള്ളിയ മൂന്നു പേരെ ലോറി ഉള്‍പ്പെടെ കണ്ണനല്ലൂര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഡ്രൈവര്‍ പെരുമ്പുഴ റിയാസ് മന്‍സിലില്‍ നവാസ് (31), ഇയാളുടെ സഹായി പെരുമ്പുഴ പണയില്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ഷെമീര്‍ (34), ആര്‍.സി. ഉടമ കിളികൊല്ലൂര്‍ അമ്പലത്തുവിള വീട്ടില്‍ ഷെമീര്‍ (36) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പിടിച്ചെടുത്ത ലോറി തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കായി കൊട്ടാരക്കര കോടതിക്ക് കൈമാറി.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അര്‍ദ്ധരാത്രിയിലാണ് പുന്നൂര്‍മുതല്‍ ഇ.എസ്.ഐ.വരെ നാലു കിലോ മീറ്റര്‍ നടുറോഡില്‍ ഇവര്‍ മാംസാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ തള്ളിയത്. ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ന്നതോടെ പലരും വീട്ടുമുറ്റത്തുവരെ കിടക്കുന്ന മാംസാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ട് ഞെട്ടി. നാട്ടുകാര്‍ സംഘടിച്ച് ഇവ കുഴിച്ചുമൂടുകയായിരുന്നു.

പൊതുസ്ഥലത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയതിനും പഞ്ചായത്ത് നിയമപ്രകാരവും ലോക് ഡൗണ്‍ ലംഘനത്തിനും ഇവരുടെ പേരില്‍ കേസെടുത്തു. നെടുമ്പന പഞ്ചായത്തില്‍ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അറവുശാലകള്‍ക്കെതിരേ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ക്ക് സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ ശക്തമായ നടപടികളുണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ണനല്ലൂര്‍ എസ്.എച്ച്.ഒ. യു.പി.വിപിന്‍കുമാര്‍ അറിയിച്ചു. എസ്.ഐ.മാരായ നിയാസ്, രാജേന്ദ്രന്‍ പിള്ള, സി.പി.ഒ.മാരായ സന്തോഷ് കുമാര്‍, സുരേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

