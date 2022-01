കാസര്‍കോട്: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ സാക്ഷിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി. സംഭവത്തിലെ പരാതിക്കാരനും നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ സാക്ഷിയുമായ വിപിന്‍ലാലാണ് ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ കോടതി മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് വിപിന്‍ലാലിന്റെ ആവശ്യം. ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി ജനുവരി 28-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ സാക്ഷിയായ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് കാണിച്ച് വിപിന്‍ലാല്‍ നേരത്തെ ബേക്കല്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ദിലീപിനെതിരേ മൊഴി നല്‍കുന്നതില്‍നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനും, ദിലീപിന് അനുകൂലമായി മൊഴിനല്‍കാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു പരാതി. ഈ സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും കെ.ബി. ഗണേഷ്‌കുമാര്‍ എം.എല്‍.എ.യുടെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായ പ്രദീപ് കോട്ടത്തലയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇതിനുശേഷം കേസില്‍ തുടര്‍നടപടികളോ മറ്റ് അന്വേഷണമോ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് വിപിന്‍ലാല്‍ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: threat against actress attack case witness plea for further investigation