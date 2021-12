ആലപ്പുഴ : കുറുവസംഘത്തിന്റെ മാതൃകയില്‍ നഗ്‌നനായി മോഷണശ്രമം നടത്തിയ യുവാവ് പിടിയില്‍. തകഴിപഞ്ചായത്ത് എട്ടാംവാര്‍ഡില്‍ ചെക്കിടിക്കാട് പതിനഞ്ചില്‍ സോജനാ(36)ണ് പിടിയിലായത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 9.30-ഓടെ തലവടി മുരിക്കോലിമുട്ടിന് സമീപത്തെ വീട്ടിലാണ് മോഷണത്തിനെത്തിയത്. വീട്ടിലെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാലപറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടുകാര്‍ ബഹളംവെച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതി ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു.

പച്ചജങ്ഷനിലെ ഓട്ടോത്തൊഴിലാളിയായ സോജന്‍, തലവടി മുരിക്കോലിമുട്ട് പാലത്തിനുസമീപം ഓട്ടോ നിര്‍ത്തിയിട്ടശേഷം അഞ്ഞൂറുമീറ്ററോളം നടന്ന് മറ്റൊരുവീടിന്റെ സമീപത്ത് മൊബൈല്‍, തിരിച്ചറിയല്‍കാര്‍ഡ് അടങ്ങുന്ന പഴ്‌സ്, അടിവസ്ത്രം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ പൊതിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടാണ് മോഷണത്തിനിറങ്ങിയത്. ഇരുട്ടിലൂടെ ഓടിമറഞ്ഞ സോജനെ സമീപസ്ഥലങ്ങളില്‍ തിരഞ്ഞിട്ടും കണ്ടെത്താനായില്ല. അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് തുണിക്കെട്ടു കിട്ടിയത്.

സ്ഥലവാസികള്‍ സോജന്റെ മൊബൈല്‍ഫോണില്‍നിന്നു ഭാര്യയെ വിളിച്ചു. ഫോണ്‍ വഴിയില്‍നിന്നു കണ്ടെത്തിയതാണെന്നും സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നും അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്നീട് തൊണ്ടിമുതല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങള്‍ എടത്വാ പോലീസിന് കൈമാറി. ചൊവ്വാഴ്ചരാവിലെ പച്ച ജങ്ഷന് സമീപത്തുവെച്ച് സോജനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സമാനരീതിയില്‍ ആറോളം മോഷണക്കേസുകള്‍ സോജന്റെപേരില്‍ നിലവിലുണ്ട്. എടത്വാ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ആനന്ദബാബു, എസ്.ഐ. പി. ശ്രീകുമാര്‍, സി.പി.ഒ.മാരായ രഞ്ജിത്ത്, വിഷ്ണു, സനീഷ് എന്നിവര്‍ അന്വേഷണത്തിനു നേതൃത്വം നല്‍കി.

Content Highlights: thief who came naked tried to snatch chain from young lady