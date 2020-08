വടക്കഞ്ചേരി: മോഷണം 'വിജയകരമായി' നടത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം 'വീശി' വഴിയിൽക്കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോയ മോഷ്ടാവ് വടക്കഞ്ചേരി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. ഒട്ടേറെ മോഷണക്കേസുകളിലെ പ്രതിയായ ഒല്ലൂർ മരത്താക്കര ചൂണ്ടയിൽവീട്ടിൽ സോഡാബാബു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാബുരാജാണ് (40) അറസ്റ്റിലായത്.

വെളളിയാഴ്ചരാത്രി പുതുക്കാട്ടുനിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ബുള്ളറ്റിൽ മണ്ണുത്തിയിൽപ്പോയി വീട്ടിൽനിന്ന് രണ്ടുപവൻ മാലയും മൊബൈൽ ഫോണും കവർന്നാണ് ബാബുരാജ് വടക്കഞ്ചേരിയിലെത്തിയത്. മാല വടക്കഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ പണയംവെച്ചതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്ച 11 മണിയോടെ വടക്കഞ്ചേരി ടി.ബി. ജങ്ഷന് സമീപം മദ്യപിച്ച് കിടക്കുന്ന നിലയിൽ നാട്ടുകാരാണ് ബാബുരാജിനെ കാണുന്നത്. തുടർന്ന്, വടക്കഞ്ചേരി പോലീസെത്തി ബാബുരാജിനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

മോഷ്ടിച്ച കഥകളെല്ലാം ബാബുരാജ് കൃത്യമായി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. പണയംവെച്ച മാല പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഫോണും ബൈക്കും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പുതുക്കാട് വലിയത്തുവീട്ടിൽ മാനുവലിന്റെ ബൈക്കാണ് കവർന്നത്. മണ്ണുത്തി ആനക്കൊട്ടിൽ ജാനകിയുടെ മാലയും ഫോണുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. 2017-ൽ ബൈക്കുമോഷണമുൾപ്പെടെ വടക്കഞ്ചേരി സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്ന് മോഷണക്കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ബാബുരാജ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 30 മോഷണക്കേസുകളിലും പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ബാബുരാജിനെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം ആലത്തൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

