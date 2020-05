കരുനാഗപ്പള്ളി(കൊല്ലം): ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ മറവില്‍ മണപ്പള്ളി, പാവുമ്പ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും മോഷണം നടത്തിയയാള്‍ പിടിയില്‍. തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരം ചെമ്പകമംഗലം കോണത്ത് പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ അയ്യപ്പന്‍ (33) ആണ് പിടിയിലായത്.

ഒരു മാസമായി ഇയാള്‍ മോഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ് പാവുമ്പ പാലമൂട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓഫീസ് മുറിയും കാണിക്കവഞ്ചിയും കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം നടത്തിയത്. അതിനുമുന്‍പ് തൊടിയൂര്‍ ഗുരുമന്ദിരത്തിലെ കാണിക്കവഞ്ചി കുത്തിത്തുറന്നും മോഷണം നടത്തി. പാവുമ്പ ഷാപ്പ് മുക്കിലെയും മണപ്പള്ളി കാരാളി ജങ്ഷനിലെയും മൊബൈല്‍ കടകളും കുത്തിത്തുറന്ന് മൊബൈല്‍ ഫോണുകളും പണവും കവര്‍ന്നു. മണപ്പള്ളി റെയില്‍വേ ക്രോസിന് സമീപത്തെ പള്ളിയിലെ കാണിക്കവഞ്ചിയും ഓച്ചിറ കുരിശുംമൂട് ജങ്ഷനിലെ മൂന്ന് കാണിക്കവഞ്ചികളും ഇയാള്‍ കുത്തിത്തുറന്ന് പണം അപഹരിച്ചു.

മണപ്പള്ളി മുസ്ലിം പള്ളിയില്‍ മോഷണശ്രമം നടത്തിയതും ഇയാളാണ്. അഞ്ചു മാസം മുന്‍പ് വിയ്യൂര്‍ ജയിലില്‍നിന്ന് ജാമ്യത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ ഇയാള്‍ ആറ്റിങ്ങലും മറ്റും കറങ്ങിനടന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് മണപ്പള്ളി, പാവുമ്പ പ്രദേശങ്ങളില്‍ എത്തിയത്. പാവുമ്പ കാളിയന്‍ചന്തയ്ക്ക് സമീപം ആള്‍താമസമില്ലാത്ത ഒരു വീടിന്റെ ടെറസിലും മറ്റുമായാണ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

മോഷ്ടിച്ച ഫോണുകളും കാണിക്കവഞ്ചിയില്‍നിന്ന് കവര്‍ന്ന പൈസയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടയായ കടവി രഞ്ചിത്തിനെ വിയ്യൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ വെച്ച് കുത്തിയ കേസിലും നിരവധി അടിപിടി കേസിലും മോഷണ കേസുകളിലും ഇയാള്‍ പ്രതിയാണെന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളി സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസര്‍ എസ്.മഞ്ജുലാല്‍ പറഞ്ഞു.

ആറ്റിങ്ങലിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും പിടിച്ചുപറി ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിലും ഇയാള്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയില്‍ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച കേസിലും പ്രതിയാണ്.

പാവുമ്പ, മണപ്പള്ളി പ്രദേശങ്ങളില്‍ മോഷണം വ്യാപകമായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ടി.നാരായണന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം കരുനാഗപ്പള്ളി അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മിഷണര്‍ എസ്.വിദ്യാധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം.

കരുനാഗപ്പള്ളി എസ്.ഐ. ജയശങ്കര്‍, അലോഷ്യസ് അലക്സാണ്ടര്‍, ബി.പി.ലാല്‍, പ്രൊബേഷനറി എസ്.ഐ.മാരായ അനീഷ്, മഞ്ജുഷ, എ.എസ്.ഐ.മാരായ മനോജ്, ജയകുമാര്‍, രാജേന്ദ്രന്‍, ഓമനക്കുട്ടന്‍, സി.പി.ഒ. ഹാഷിം, ഷഹാല്‍, ഡബ്ല്യു.സി.പി.ഒ. മിനി, ഹോംഗാര്‍ഡ് ചന്ദ്രദാസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

Content Highlights: theft in lockdown period; one arrested in karunagappally kollam