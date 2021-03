വള്ളികുന്നം: ചൂനാട് ജങ്ഷനിലെ ബേക്കറിയില്‍ മോഷണവും സ്വര്‍ണാഭരണശാലയില്‍ മോഷണശ്രമവും നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ രണ്ടു സ്ത്രീകളടക്കം നാലുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. കരുനാഗപ്പള്ളി കാരൂര്‍കടവ് നീതുഭവനം നിഥിന്‍ (20), ഭരണിക്കാവ് ഇലിപ്പക്കുളം തോട്ടിങ്കല്‍ കിഴക്കതില്‍ സജിലേഷ് (33), എറണാകുളം കുമ്പളങ്ങി താന്നിക്കല്‍ ഹൗസില്‍ പ്രീത (29), സഹോദരി തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമ്മൂട് പൂവന്‍വിളകത്ത് വീട്ടില്‍ അനു (36) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

പ്രീതയും അനുവും മാസങ്ങളായി കരുനാഗപ്പള്ളി പുള്ളിമാന്‍ ജങ്ഷനു സമീപം വാടകവീട്ടിലാണ് താമസം. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചേ രണ്ടരയോടെയാണ് ചൂനാട് പള്ളിക്കു സമീപത്തെ സക്കീറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സിറ്റി ബേക്കറിയുടെ പൂട്ടുപൊളിച്ച് അകത്തുകടന്ന് പഴവര്‍ഗങ്ങളും മിഠായികളും കവര്‍ന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ചൂനാട് തെക്കേ ജങ്ഷനില്‍ ഷംനാദിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജാസ്മിന്‍ ജൂവലറിയുടെ പൂട്ട് ഗ്യാസ് കട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ചു പൊളിച്ച് കവര്‍ച്ചനടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഗ്യാസ് കത്താതെവന്നതാണ് മോഷണശ്രമം പരാജയപ്പെടാനിടയാക്കിയത്.

ഗ്യാസ് കട്ടറും ഓക്‌സിജന്‍ സിലിന്‍ഡര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാധനസാമഗ്രികളുമായി പ്രതികള്‍ കാറിലെത്തിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ജൂവലറിയിലെ സി.സി.ടി.വി.ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഡിവൈ.എസ്.പി. ഡോ. ആര്‍. ജോസിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ വള്ളികുന്നം പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഡി. മിഥുന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികള്‍ വലയിലായത്. .

പ്രതികളെ കുടുക്കിയത് സി.സി.ടി.വി.ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞ കാറിന്റെ ചിത്രം

ചൂനാട് ജങ്ഷനിലെ കടയില്‍ മോഷണവും ജൂവലറിയിലെ മോഷണശ്രമവും നടത്തിയ പ്രതികളെ പിടികൂടാന്‍ സഹായിച്ചത് സി.സി.ടി.വി.ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞ കാറിന്റെ ചിത്രം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചത്.

കവര്‍ച്ചയ്‌ക്കെത്തിയ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള മോഷ്ടാക്കളുടെയും അവര്‍ സഞ്ചരിച്ച വെള്ളനിറത്തിലുള്ള കാറിന്റെയും ദൃശ്യം ജൂവലറിയിലെ സി.സി.ടി.വി.യില്‍ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു.

സംഭവദിവസം രാവിലെ സി.സി.ടി.വി.ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ടശേഷം എറണാകുളത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തുവെച്ച് മോഷ്ടാക്കളെത്തിയ കാര്‍ ഓച്ചിറ സ്വദേശിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. അമിതവേഗത്തിലായതിനാല്‍ കാറിന്റെ നമ്പര്‍ വ്യക്തമായി കാണാനായില്ല.

ഇദ്ദേഹം കാറില്‍ പിന്‍തുടര്‍ന്ന് ചേര്‍ത്തല ഭാഗത്തുവെച്ച് കാര്‍നമ്പര്‍ മനസ്സിലാക്കി. വിവരം വ്യാപാരി വ്യവസായി ഭാരവാഹികളെയും പോലീസിനെയും അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ഹരിപ്പാട് താമല്ലാക്കല്‍ ഭാഗത്തുനിന്ന് വാടകയ്‌ക്കെടുത്തതാണ് കാറെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് പ്രതികളെ കുടുക്കാനിടയാക്കിയത്.

