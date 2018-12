മുംബൈ: താനെയില്‍ 42-കാരി ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചെടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുവാവ് മരിച്ചു. താനെ സ്വദേശി തുഷാര്‍ പൂജാര(27)യാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരണപ്പെട്ടത്. ജനനേന്ദ്രിയം ഛേദിക്കപ്പെട്ട തുഷാറിന് സ്ത്രീയുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മര്‍ദനത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മുംബൈ ജെ.ജെ. ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചു. തുഷാര്‍ മരണപ്പെട്ട വിവരം ഞായറാഴ്ചയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

ഡിസംബര്‍ 25-നാണ് സ്ത്രീയും മറ്റുരണ്ടുപേരും ചേര്‍ന്ന് തുഷാറിനെ ആക്രമിച്ചത്. ശല്യംചെയ്യല്‍ സഹിക്കവയ്യാതെയായിരുന്നു 42-കാരി യുവാവിനെ മര്‍ദിച്ചവശനാക്കി ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചെടുത്തത്. സ്ത്രീയെ നിരന്തരം ശല്യംചെയ്തിരുന്ന തുഷാര്‍ ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് സ്ത്രീയും താനും അടുപ്പത്തിലാണെന്ന് ഇവരുടെ ഭര്‍ത്താവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെചൊല്ലി ദമ്പതികള്‍ക്കിടയില്‍ വഴക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് സ്ത്രീയും സുഹൃത്തുക്കളും യുവാവിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

തുഷാര്‍ പൂജാരയെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി സ്ത്രീയും സുഹൃത്തുക്കളും പൊതിരെതല്ലുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് സ്ത്രീ യുവാവിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചെടുത്തു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ യുവാവിനെ സ്ത്രീയും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്നാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

സംഭവത്തില്‍ പ്രതികളായ സ്ത്രീയെയും മറ്റുരണ്ടുപേരെയും പോലീസ് പിറ്റേദിവസം തന്നെ പിടികൂടിയിരുന്നു. തുഷാര്‍ മരണപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റവും ചുമത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

