മംഗളൂരു: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണം സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനാല്‍ കൂട്ടുകാരനെ വലിയ പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി ഫ്‌ളാറ്റിലേക്ക് കടത്തിയ 17-കാരനെ പിടികൂടി. മംഗളൂരുവിലെ ഒരു അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ഫ്‌ളാറ്റിലെ താമസക്കാരനായ 17 കാരന്‍ പുലര്‍ച്ചെ പുറത്തുപോയതും പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തിയതും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ റെസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികളെ വിവരമറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ 17 വയസ്സുകാരന്റെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരെയും പോലീസിന് കൈമാറി.

17 കാരന്റെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ഫ്‌ളാറ്റുകളാണ് അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലുള്ളത്. ഇതിലൊന്നില്‍ പയ്യന്‍ തനിച്ചായിരുന്നു താമസം. ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് 17 കാരന്‍ ആരുമറിയാതെ വലിയ പെട്ടിയുമായി സ്‌കൂട്ടറില്‍ പുറത്തുപോയത്. തുടര്‍ന്ന് കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഇയാളുമായി ഫ്‌ളാറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു. അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന് സമീപമെത്തിയപ്പോള്‍ സ്‌കൂട്ടര്‍ നിര്‍ത്തി നേരത്തെ കരുതിയിരുന്ന വലിയ പെട്ടിക്കുള്ളില്‍ കൂട്ടുകാരനെ കയറ്റി ഫ്‌ളാറ്റിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി. എന്നാല്‍ 17 കാരന്റെ അസ്വാഭാവികമായ നീക്കങ്ങളില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന് സംശയം തോന്നിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നേരം പുലര്‍ന്നതോടെ ഇവര്‍ റെസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികളെ വിവരമറിയിക്കുകയും ഫ്‌ളാറ്റില്‍ പരിശോധന നടത്തുകയുമായിരുന്നു.

പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാള്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ വന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ റെസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികള്‍ പരിഭ്രാന്തരായി. തുടര്‍ന്ന് പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുപേരെയും പോലീസെത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഇവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു.

കൂട്ടുകാരനെ ഫ്‌ളാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ നേരത്തെ അനുമതി തേടിയിരുന്നെങ്കിലും അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികള്‍ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും അതിനാലാണ് ഇത്തരത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്നതെന്നുമാണ് 17 കാരന്‍ നല്‍കിയ മൊഴി. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റെസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലേക്ക് സന്ദര്‍ശകര്‍ വരുന്നത് നിരോധിച്ചത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ മിക്ക അസോസിയേഷനുകളും ഇതേ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.

