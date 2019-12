ലഖ്‌നൗ: ഉന്നാവ് സംഭവത്തിന്റെ നടുക്കം വിട്ടുമാറുന്നതിനുമുമ്പ് വീണ്ടും ക്രൂരത. കൗമാരക്കാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തശേഷം തീ കൊളുത്തി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഫത്തേപ്പുര്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.

യു.പിയിലെത്തന്നെ ഉന്നാവില്‍ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ യുവതിയെ പ്രതികള്‍ തീ കൊളുത്തി കൊന്നത് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ്. സംഭവത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം കെട്ടടങ്ങും മുമ്പാണ് മറ്റൊരു ക്രൂരതയുടെ വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. ഉന്നാവിന്റെ സമീപ ജില്ലയാണ് ഫത്തേപ്പൂര്‍.

ബന്ധുവാണ് തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതെന്നും ശേഷം മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയെന്നും കൗമാരക്കാരി മൊഴി നല്‍കി. വീട്ടില്‍ മറ്റാരുമില്ലാത്ത സമയത്താണ് സംഭവം. 90 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണ്‍പുരിലുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

