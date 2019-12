ചെന്നൈ: കോയമ്പത്തൂരില്‍ ആറ് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്‌സംഗം ചെയ്തു. പിറന്നാളാഘോഷിക്കാനായി കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് പുറത്ത് പോയി തിരിച്ചു വരും വഴിയാണ് പെൺകുട്ടി ആക്രമത്തിനിരയായത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം

പ്ലസ്വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് തന്റെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ പുറത്തു പോയതായിരുന്നു. രാത്രി 9മണിക്ക് ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോള്‍ ഒരു സംഘം ആളുകള്‍ ചേര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തിനെ ആക്രമിച്ച ശേഷം പെണ്‍കുട്ടിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ബലാത്‌സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോയും കുറ്റവാളികള്‍ എടുത്തിരുന്നു.

കുട്ടി പിറ്റേ ദിവസമാണ് സംഭവം വീട്ടിലറിയിച്ചത്. ഉടന്‍ തന്നെ പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ നാല് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

