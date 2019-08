മുംബൈ: പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മകളെ പെൺവാണിഭ സംഘത്തിന് വിറ്റ സ്ത്രീയും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സഹോദരനും അറസ്റ്റിൽ. മുംബൈയിലെ മാന്‍ഖുര്‍ദ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് സംഭവം. വിവാഹിതയാണ് പെൺകുട്ടി.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മയെയും സഹോദരനെയും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ഭര്‍ത്താവിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരോടൊപ്പം മറ്റ് രണ്ട് പേര്‍ കൂടി അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

2018 ഏപ്രിലില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അമ്മയുടെ നിര്‍ബന്ധപ്രകാരം തന്നേക്കാള്‍ ഇരട്ടി പ്രായമുള്ളയാളെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഭര്‍ത്താവും തന്നെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായി പെണ്‍കുട്ടി മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഭര്‍ത്താവിന്റെ പീഡനം സഹിക്കാതെ വന്നതോടെ പെണ്‍കുട്ടി വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തി അമ്മയോടൊപ്പം താമസം തുടങ്ങി. കുറച്ച് നാളുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് അമ്മ ഒരു ഇടനിലക്കാരന്‍ മുഖേന പെണ്‍കുട്ടിയെ പെണ്‍വാണിഭ സംഘത്തിന് കൈമാറി. ഇവര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ലൈംഗിക തൊഴിലിന് നിര്‍ബന്ധിച്ചു. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടി ഇത് എതിര്‍ത്തതോടെ 60 വയസ് പ്രായമുള്ളയാള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു.

ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി പെണ്‍കുട്ടി തന്റെ സഹോദരന്റെ സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. എന്നാല്‍ അമ്മയുടെ അറിവോടെ സഹോദനും പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. നടന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ആരോടൊങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഇയാള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇതോടെ പെണ്‍കുട്ടി പോലീസിലെത്തി പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. പോക്‌സോ ഉള്‍പ്പെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

