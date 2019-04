നാഗ്പൂര്‍: ഭാര്യ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരാളോടൊപ്പം പോയതില്‍ മനം നൊന്ത് കോളേജ് അധ്യാപകന്‍ മക്കളെ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്ന് ചിത്രങ്ങള്‍ ഭാര്യയ്ക്ക് അയച്ചു നല്‍കി. അതിനുശേഷം അത്മഹത്യ ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പുരിന് അടുത്തുള്ള ബെല്ലാര്‍പുരിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരത. റിഷികാന്ത് കുടപ്പള്ളി(40),നാരായണി(6)കാര്‍ത്തികി(18 മാസം) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. റിഷികാന്ത് ഐടിഐ അധ്യാപകനാണ്.

റിഷികാന്തിന്റെ ഭാര്യ പ്രഗതി ഡ്രൈവറായ ഷാനവാസ് ഖാനുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഇവര്‍ ഭര്‍ത്താവിനെയും കുട്ടികളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഷാനവാസിനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടി.

ഇതേ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ മനോവിഷമത്തില്‍ കുട്ടികളെ കൊന്ന് ഈ ഫോട്ടോ ഭാര്യയ്ക്ക് വാട്‌സാപ്പില്‍ അയച്ച ശേഷം റിഷികാന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

Content Highlight: Teacher hangs two minor daughters then he committed suicide