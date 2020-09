സിഡ്നി: അഞ്ചാംനിലയിൽനിന്ന് താഴെ വീണിട്ടും മുൻകാമുകിയെ കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച് മരണം ഉറപ്പിച്ച് യുവതിയുടെ ക്രൂരത. ഒരുവർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ കോടതിയിൽ വീണ്ടും വിവരിച്ചപ്പോൾ കണ്ണുനിറഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ട 23-കാരിയുടെ ബന്ധുക്കളും. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്ൽസ് സുപ്രീംകോടതിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായത്.

2019 ജൂണിലാണ് ഷുയു സോ എന്ന 23-കാരി സിഡ്നിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഷിഷി വാങ് എന്ന 30-കാരിയാണ് കേസിലെ പ്രതി. അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അഞ്ചാംനിലയിൽനിന്ന് താഴെ വീണ മുൻകാമുകിയെ വാങ്ങ് കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച് മരണം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്ന ഷുയു തന്നെ വിട്ട് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോട് അടുത്തതായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന് കാരണം.

അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പിടിവലിക്ക് പിന്നാലെ താഴേക്ക് വീണ 23-കാരി കമ്പി വേലിയിലാണ് പതിച്ചത്. തുടർന്ന് നിലത്തേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതി സ്വയം എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനിടെ, അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽനിന്നും താഴേക്ക് വന്ന പ്രതി മുൻകാമുകിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ശരിയാക്കുകയും വീണ്ടും അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഉടൻതന്നെ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രതി പിന്നീട് കൈയിൽ കരുതിയ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

നിലത്തുവീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് കിടന്നിരുന്ന മുൻകാമുകിയുടെ തലയിലും കഴുത്തിലും നെഞ്ചിലുമെല്ലാം പ്രതി 40 തവണ കുത്തിയെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഈ സംഭവങ്ങളുടെയെല്ലാം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും കോടതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുൻകാമുകിയെ നിഷ്കരുണം കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി ഒരു മനുഷ്യനോ അതോ പിശാചോ എന്നായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ മാതാവ് കോടതിയിൽ ചോദിച്ചത്.

അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽനിന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുവരും തമ്മിൽ അടിപിടി ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഫ്ളാറ്റിൽ രക്തക്കറ കണ്ടെത്തിയിരുന്നതായും പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു. ബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞതോടെ തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളും എടുക്കാനായാണ് ഷുയു പ്രതിയുടെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തിയത്. എന്നാൽ യുവതിയെ വിടാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്നത് അടിപിടിയിലേക്കും കൊലപാതകത്തിലേക്കും നയിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിയെ പിറ്റേദിവസമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മെയ് മാസത്തിൽ യുവതി കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് കേസിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കും.

