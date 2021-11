തിരുവനന്തപുരം: സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ച് ജയില്‍മോചിതയായ സ്വപ്‌ന സുരേഷ് ബാലരാമപുരത്തെ വീട്ടിലെത്തി. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അമ്മ പ്രഭാ സുരേഷിനൊപ്പം സ്വപ്‌ന വീട്ടിലെത്തിയത്. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും കുറേകാര്യങ്ങള്‍ പറയാനുണ്ടെന്നും പ്രഭാ സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാം പിന്നീട് പറയാമെന്നായിരുന്നു ജയില്‍മോചിതയായ ഉടന്‍ സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെയും പ്രതികരണം.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11.30-ഓടെയാണ് ജാമ്യനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി സ്വപ്‌ന സുരേഷ് ജയില്‍മോചിതയായത്. അമ്മ പ്രഭാ സുരേഷാണ് സ്വപ്നയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയിലില്‍ എത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും കാറില്‍ ബാലരാമപുരത്തെ വീട്ടിലെത്തി. ഇവരുടെ വാഹനം വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചയുടന്‍ തന്നെ വീടിന്റെ ഗേറ്റുകള്‍ അടച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പിന്നീട് പ്രതികരിക്കാമെന്ന് പ്രഭ സുരേഷ് പറഞ്ഞത്. ഒരുപക്ഷേ, അഭിഭാഷകരെ കണ്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കും സ്വപ്‌ന മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുക.

നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴിയുള്ള സ്വര്‍ണക്കടത്ത്, ഡോളര്‍ക്കടത്ത് തുടങ്ങിയ കേസുകളിലാണ് സ്വപ്‌ന സുരേഷ് പ്രതിയായിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളിലും ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെയാണ് സ്വപ്‌നയുടെ ജയില്‍മോചനം സാധ്യമായത്. നേരത്തെ സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ പേരില്‍ ഒരു ശബ്ദരേഖയടക്കം പുറത്തുവന്നത് സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ ഏറെ വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: swapna suresh arrives at her home in balaramapuram