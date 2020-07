തിരുവനന്തപുരം: സ്വപ്ന സുരേഷും സന്ദീപ് നായരും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആദ്യം മുങ്ങിയത് വർക്കലയിലേക്ക്. തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തലേദിവസം മുങ്ങിയ ഇരുവരും രണ്ട് ദിവസം വർക്കലയിലെ റിസോർട്ടിൽ തങ്ങിയതായും വിവരം.

സ്വപ്നയുടെ സൗഹൃദവലയത്തിൽപ്പെട്ട വർക്കലയിലെ ചിലരാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് നൽകിയത്. ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാനുള്ള പണവും ഇവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചു. രണ്ടു ദിവസം സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിൽ ഒളിച്ചു താമസിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ബെംഗളൂരു യാത്ര.

അതിനിടെ, സ്വപ്നയും സന്ദീപും വർക്കലയിൽ എത്തിയതായ വിവരം ലഭിച്ചതോടെ എൻ.ഐ.എ. സംഘവും ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശികളടക്കം ഒട്ടേറെ സഞ്ചാരികൾ വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് വർക്കല. അതിനാൽതന്നെ വർക്കല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടോ എന്നതാണ് എൻ.ഐ.എ. അന്വേഷിക്കുന്നത്.

