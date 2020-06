വിയ്യൂര്‍(തൃശ്ശൂര്‍): ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച യുവാവിന് വിയ്യൂര്‍ പോലീസിന്റെ ഇടപെടലില്‍ ജീവന്‍ തിരികെ ലഭിച്ചു. കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിയായ യുവ ലോറി ഡ്രൈവറുടെ ആത്മഹത്യശ്രമമാണ് പോലീസ് വിഫലമാക്കിയത്. ലോറിയുടമയെ വിളിച്ചറിയിച്ചശേഷം ഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിരുന്നു യുവാവ് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം ലോറിയുടമ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി വിയ്യൂര്‍ പോലീസില്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

വിവരമറിഞ്ഞ പോലീസ് സംഘം ആ സമയത്ത് സംഭവസ്ഥലമായ പൊങ്ങണംകാടുള്ള പെയിന്റ് ഗോഡൗണില്‍നിന്നും പത്ത് കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരെയുള്ള പാമ്പൂര്‍ ഭാഗത്ത് പട്രോളിങ്ങിലായിരുന്നു. ഉടനെ ജീപ്പുമായി പൊങ്ങണംകാട്ട് എത്തിയപ്പോള്‍ ലോറിക്കുള്ളില്‍ രക്തം വാര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന യുവാവിനെയാണ് കണ്ടത്. ഉടനെ ലോറിയുടെ ചില്ല് തകര്‍ത്ത് അകത്ത് കടന്ന പോലീസ് യുവാവിന്റെ കൈയില്‍ മുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി രക്തം വാര്‍ന്നുപോകുന്നത് തടഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ജീപ്പില്‍ കയറ്റി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ഐ.സി.യു.വില്‍ കഴിയുന്ന യുവാവ് അപകടനില തരണംചെയ്തു.

ഒരു നിമിഷം വൈകിയിരുന്നുവെങ്കില്‍ യുവാവിന് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന വിവരമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് വിയ്യൂര്‍ പോലീസ്. എസ്.ഐ. വി. പ്രദീപ്കുമാര്‍, എ.എസ്.ഐ. ലെനിന്‍, സി.പി.ഒ. ഷിനോജ്, ഹോം ഗാര്‍ഡ് തോമസ് എന്നിവരാണ് യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

