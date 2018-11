ചിത്രം: രാമനാഥ് പൈ



കാസര്‍കോട്: തന്റെ ഭൂപ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കയറുമായി ടവറില്‍ കയറിയ വയോധികനെ ഒടുവില്‍ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സാഹസികമായി താഴയിറക്കി. കാസര്‍കോട് നെല്ലിക്കട്ട സ്വദേശി മോഹന്‍ ദാസ് ആണ് കളക്ടറേറ്റിന് പിന്നിലെ സെക്രട്ടറിയേറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടവറിന് മുകളില്‍ ആത്മഹത്യ ഭീഷണിയുമായി കയറിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ 9.15നാണ് സംഭവം. 30 വര്‍ഷമായി ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ കയറിയിറങ്ങുകയാണെന്നും പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ആത്മഹത്യയല്ലാതെ മറ്റുവഴികള്‍ ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞാണ് മോഹന്‍ദാസ് ടവറിന് മുകളില്‍ കയറിയത്.

ഇതിനിടെ റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അനുരഞ്ജന നീക്കവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഫലിക്കുന്നില്ലെന്നായതോടെ ഭൂമി രേഖകള്‍ എറിഞ്ഞുനല്‍കി. ഇവ മരക്കൊമ്പില്‍ കുടുങ്ങി. ഇത് എടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന ടവറിനു മുകളില്‍ കയറിയ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സുദ്യോഗസ്ഥനായ സലിം കുമാര്‍ മോഹന്‍ദാസിനെ ബലമായി പിടികൂകൂടി.

ഇതോടെ രക്ഷപ്പെടാനായി മോഹന്‍ദാസ് ടവറില്‍ കെട്ടിവെച്ച കുരുക്ക് കഴുത്തിലിട്ടു. ഇതോടെ കയര്‍ കഴുത്തില്‍ കുരുങ്ങാതെ ഇരിക്കാനായി ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മോഹന്‍ദാസിനെ തലയില്‍ ചുമന്നുനിന്നു. പിന്നാലെ മറ്റു ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൂടി ടവറില്‍ കയറി. രണ്ടുമണിക്കൂര്‍ കളക്ടേറ്റിനെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തിയ മോഹന്‍ദാസിനെ ഒടുവില്‍ പതിനൊന്നാകാലിന് കയറില്‍ കെട്ടി താഴെ ഇറക്കി. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ടവറില്‍ ഇരിക്കുന്ന മോഹന്‍ദാസ്. കയറുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കുരുക്കും കാണാം.

ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സലീം കുമാര്‍ ടവറില്‍ കയറുന്നു

മോഹന്‍ദാസിനെ തലയില്‍ ചുമന്ന് നില്‍ക്കുന്ന ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സലീം കുമാര്‍

ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ താഴെ ഇറക്കുന്നു..

