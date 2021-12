തിരുവനന്തപുരം: പോത്തന്‍കോട് കല്ലൂരില്‍ ചെമ്പകമംഗലം കോളനിയില്‍ സുധീഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കെണിയില്‍പ്പെടുത്തിയെന്ന് പോലീസ്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യംചെയ്തതില്‍ നിന്നാണ് ഈ നിഗമനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയത്. പോലീസിനെ ഒളിച്ച് കോളനിയില്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയുകയായിരുന്ന സുധീഷിനെ കുറിച്ച് അക്രമി സംഘത്തിന് വിവരം നല്‍കിയത് ആരാണെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. മദ്യം നല്‍കി സുധീഷിനെ അവശനിലയിലാക്കിയ ശേഷമാണ് 11 അംഗസംഘത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.

ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സുധീഷിനെ കോളനിയിലെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റിയ ശേഷം കൈയും ഇരുകാലുകളും വെട്ടിമാറ്റുകയായിരുന്നു. ശരീരത്തില്‍ മറ്റ് മുറിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സുധീഷ് തിരിച്ച് പ്രതികരിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ല. സുധീഷ് കോളനിയിലുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചത് ഭാര്യാ സഹോദരനായ ശ്യാമിനാണ്. ലഹരി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് സുധീഷും അളിയന്‍ ശ്യാമും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ശ്യാമിനെ സുധീഷ് ഏതാനം ദിവസം മുന്‍പ് മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

മര്‍ദ്ദിച്ചതിലുള്ള പ്രതികാരമാണ് സഹോദരി ഭര്‍ത്താവിനെ കൊന്ന കൊലയാളി സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടാന്‍ ശ്യാമിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തില്‍ നിന്നാണ് സുധീഷിനെ കെണിയില്‍ കുടുക്കിയതാണെന്ന് പോലീസ് മനസ്സിലാക്കിയത്. വിവിധ കേസുകളില്‍ സുധീഷിനോട് പ്രതികാരം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നവരാണ് അക്രമിസംഘത്തിലെ 11 പേര്‍. ഇവരെ ഏകോപിപ്പച്ചതും ഗൂഡാലോചന നടത്തിയതും ഏപ്രകാരമാണെന്ന് അറിയാന്‍ ശ്യാം, ഉണ്ണി, ഒട്ടകം രാജേഷ് എന്നിവരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

11 പ്രതികളുള്ളതില്‍ എട്ട് പേര്‍ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായി. മൂന്ന് പേര്‍ കൂടി ഉടനെ പിടിയിലാകുമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് പുറമേ പ്രതികളെ സഹായിച്ചവരേയും ഗൂഡാലോചനയില്‍ പങ്കെടുത്തവരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. പ്രതികളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കോളുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പോലീസ് പരിശോധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നില്‍ ലഹരി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച സംഘത്തിന്റെ ഇടപെടലും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

സുധീഷ് വധക്കേസില്‍ ലഹരിമാഫിയയ്ക്കുള്ള ബന്ധവും ഗൂഢാലോചനയും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണമേഖലാ ഡി.ഐ.ജി. സഞ്ജയ്കുമാര്‍ ഗുരുദിന്‍ പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തില്‍ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവര്‍ 11 പേരാണ്. ഇനി പിടികൂടാനുള്ള മൂന്നുപേര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഊര്‍ജിതമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ്. എത്രയുംവേഗം അവരെക്കൂടി അറസ്റ്റു ചെയ്യും. അതിനുശേഷം കേസിന്റെ മറ്റു വശങ്ങള്‍ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ചര്‍ച്ചചെയ്തശേഷം ആവശ്യമായ എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും അന്വേഷണം നടത്തും.

കൊലപാതകത്തില്‍ ലഹരിമാഫിയയ്ക്കുള്ള ബന്ധം വളരെ ഗൗരവമായിത്തന്നെ പോലീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ കേസില്‍ എങ്ങനെയെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിച്ചശേഷം തുടര്‍നടപടിയുണ്ടാകും. ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍, പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ സഹായിച്ചവര്‍, ഒളിവില്‍ക്കഴിയാന്‍ സഹായിച്ചവര്‍ തുടങ്ങിയവരെയെല്ലാം കണ്ടെത്തി പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

