ന്യൂഡല്‍ഹി: വാച്ചിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിനൊടുവില്‍ പന്ത്രണ്ടുകാരനെ കൂട്ടുകാര്‍ തല്ലിക്കൊന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗോദാ ഗ്രാമത്തിലെ സണ്ണി എന്ന ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് കൂട്ടുകാരുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മൂന്നുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ആസാദ് വിഹാറിലെ ഒറ്റമുറി വീടിന്റെ വാതില്‍പ്പടിയിലാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം സണ്ണിയെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കളിക്കാന്‍ പോയിരുന്ന ഇളയസഹോദരന്‍ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സണ്ണിയുടെ മൃതദേഹം വാതില്‍പ്പടിയില്‍ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. സണ്ണി കുഴഞ്ഞുവീണു കിടക്കുകയാണെന്ന് കരുതിയ സഹോദരന്‍ അയല്‍ക്കാരെയും മാതാപിതാക്കളെയും വിവരമറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും നേരത്തെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ മാതാപിതാക്കള്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സണ്ണി കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഒരു കൂട്ടുകാരന്‍ സണ്ണിക്ക് നൂറുരൂപയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വാച്ച് സമ്മാനമായി നല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഈ വാച്ച് സണ്ണി മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരന് നല്‍കി. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം വാച്ച് സമ്മാനിച്ച കൂട്ടുകാരന്‍ ഇത് തിരികെ ചോദിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് കൂട്ടുകാര്‍ തമ്മില്‍ തര്‍ക്കം ഉടലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് സണ്ണി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സമീപവാസികളെയും കുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാരെയും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിലൂടെയാണ് കേസിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.

