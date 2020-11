തൃശ്ശൂർ: ഒരു മാസത്തോളം ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ച് പണം നൽകാതെ മുങ്ങിയ വിരുതൻ ഒടുവിൽ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. തൃശ്ശൂർ അഞ്ചേരി മരിയാപുരം സ്വദേശി മിബു കെ.ബാബുവിനെയാണ് തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് കഴിഞ്ഞദിവസം പിടികൂടിയത്. തൃശ്ശൂരിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ ഒരു മാസത്തോളം താമസിച്ച ശേഷം പണം അടയ്ക്കാതെ ഇയാൾ മുങ്ങുകയായിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 26-നാണ് ഇയാൾ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തത്. ഭക്ഷണവും മുറിവാടകയും അടക്കം വലിയൊരു തുകയാണ് ഹോട്ടലുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. മുറിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോട്ടലുകാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനായി മിബു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ഒപ്പിട്ടുനൽകിയിരുന്നു. ഇത് വണ്ടിചെക്കാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഹോട്ടലുകാർ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൊട്ടുപിന്നാലെ മിബു ഹോട്ടലിൽനിന്ന് മുങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഇയാൾ നേരത്തെയും സമാന തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. ഒ.എൽ.എക്സ്. അടക്കമുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന വ്യാജ പരസ്യം നൽകി ആളുകളിൽനിന്ന് പണം തട്ടിയ സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്കെതിരേ കൂടുതൽ പരാതികൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഈസ്റ്റ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി. ലാൽകുമാർ, എസ്.ഐ. സിനോജ്, എ.എസ്.ഐ. ഗോപിനാഥൻ, സി.പി.ഒ.മാരായ ഷിബു, സജീവ് എന്നിവരാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

