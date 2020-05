ബെംഗളൂരു: മദ്യലഹരിയില്‍ 500 രൂപയെ ചൊല്ലി വീട്ടുകാരുമായി വഴക്കിട്ട 60 വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ ശശികുമാറാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞദിവസം മരിച്ചത്.

തന്റെ 500 രൂപ വീട്ടുകാരില്‍ ആരോ എടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ശശികുമാര്‍ വഴക്കുണ്ടാക്കിയത്. മദ്യലഹരിയില്‍ ബഹളംവെച്ച ശശികുമാര്‍ പിന്നീട് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയും വീട്ടുകാരെ അസഭ്യം പറയുന്നത് തുടര്‍ന്നു. ഇതിനിടെ മകന്‍ നവീന്‍ പിതാവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വഴങ്ങിയില്ല. തുടര്‍ന്ന് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകാന്‍ പറഞ്ഞ് മകന്‍ പിതാവിനെ തള്ളിമാറ്റി. ഇതിനിടെയാണ് ശശികുമാര്‍ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂര്‍ച്ചയേറിയ വസ്തുവിലേക്ക് തെന്നിവീണത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ ഉടന്‍തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു.

സംഭവത്തില്‍ മകനായ നവീനിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ഇയാള്‍ക്കെതിരെ മനഃപൂര്‍വ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുത്തതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

