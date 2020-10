നെടുങ്കണ്ടം: വയോധികയെ വീട്ടിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസ്. നെടുങ്കണ്ടം അണക്കരമെട്ട് ചരുവിളി പുത്തൻവീട്ടിൽ ചന്ദ്രിക(75)യുടെ മരണമാണ് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ മക്കളായ അനിൽകുമാർ(49) അജിത(40) എന്നിവരെ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2020 ഫെബ്രുവരി 17-നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

പതിവായി മദ്യപിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രിക മക്കൾക്കൊപ്പമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 17-നാണ് ഇവരെ വീട്ടിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മദ്യപിക്കുന്നത് കാരണം ചന്ദ്രികയ്ക്ക് അസുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായും ഇതാണ് മരണകാരണമെന്നുമായിരുന്നു മക്കളുടെ മൊഴി. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു.

തലയ്ക്കേറ്റ പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. വീണതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പരിക്കല്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കട്ടപ്പന ഡി.വൈ.എസ്.പി. എൻ.സി. രാജ്മോഹന്റെ നിർദേശപ്രകാരം സി.ഐ. പി.കെ. ശ്രീധരനും എസ്.ഐ. ദിലീപ്കുമാറും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. നൂറോളം പേരെയാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചോദ്യംചെയ്തത്. ചന്ദ്രികയുടെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചുവരികയും ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെ മക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യംചെയ്തതോടെയാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.

മദ്യലഹരിയിൽ അമ്മ ചീത്ത വിളിച്ചപ്പോൾ തല ഭിത്തിയിലിടിപ്പിച്ച് നിലത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടെന്നായിരുന്നു മകന്റെ കുറ്റസമ്മതം. മരണം ഉറപ്പിച്ചതോടെ രണ്ടാംപ്രതി അമ്മയുടെ ചെളിപുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു. ഇതിനുശേഷമാണ് അമ്മ മരിച്ചെന്ന വിവരം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചത്.

നെടുങ്കണ്ടം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്ത പ്രതികളെ കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. എസ്.ഐ. ദിലീപ് കുമാറിന് പുറമേ ഗ്രേഡ് എസ്.ഐ. ഷാജി, എ.എസ്.ഐ. റസാഖ്, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സന്തോഷ്, വനിത സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പ്രിനീത, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ രഞ്ജിത്, അഖിൽകൃഷ്ണ എന്നിവരും അന്വേഷണസംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

