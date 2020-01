താമരശ്ശേരി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച് ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ജനജാഗരണ സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനജാഗരണ സദസ്സിനെതിരെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചാരണം നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ താമരശ്ശേരി പോലീസ് കേസെടുത്തു. വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സ്പര്‍ദ്ധ വളര്‍ത്തിയതിനാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. കലാപം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രകോപനപരമായ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന വകുപ്പാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.



വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലു മണിയ്ക്കാണ് താമരശ്ശേരി ചുങ്കം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പരിസരത്ത് നിന്ന് സ്വാഭിമാന റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വര്‍ഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകള്‍ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രമാണിച്ച് വൈകീട്ട് മൂന്നു മണി മുതല്‍ രാത്രി എട്ടു മണിവരെ കടകള്‍ അടച്ചിടണമെന്നും പൊതുജനങ്ങള്‍ റോഡിലിറങ്ങാതെയും മോട്ടോര്‍ വാഹന തൊഴിലാളികള്‍ വാഹനങ്ങളുടെ ഓട്ടം നിര്‍ത്തിവെച്ചും പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്താണ് വാട്സാപ്പ് പോലുള്ള സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണം നടക്കുന്നത്.

സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ സന്ദേശം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ ഐ.പി.സി സെക്ഷന്‍ 153 പ്രകാരം താമരശ്ശേരി പോലീസ് സ്വമേധയാ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: social media campaign against pro caa programme in thamarassery, police booked case