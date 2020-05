വിഴിയ നഗരം( ആന്ധ്ര പ്രദേശ്): ആറ് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിഴിയ നഗരത്തിലെ രംഗരായപുരം ഗ്രാമത്തില്‍ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം.

അല്ലിപുറപ് സത്യം എന്ന ആളെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

അയല്‍വാസിയായ ആറു വയസുകാരിയായ കുട്ടി ഇയാളുടെ കുടിലിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ആണ്‍കുട്ടി കാണുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വിവരം ആണ്‍കുട്ടി തന്റെ മാതാവിനോട് പറയുകയും ഇക്കാര്യം പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെയും മറ്റ് അയല്‍വാസികളെയും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാര്‍ ചേര്‍ന്ന് പോലീസില്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇയാള്‍ക്കെതിരേ പോക്‌സോ നിയമം ചുമത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പെണ്‍കുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധനക്ക് അയച്ചതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

