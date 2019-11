ബഹ്‌റൈച്ച്: ആറു വയസ്സുകാരനെ രണ്ടാനച്ഛന്‍ കൊന്ന് മൃതദേഹം വെട്ടിനുറുക്കി വിവിധസ്ഥലങ്ങളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബഹ്‌റൈച്ചിയിലാണ് സംഭവം.

ബഹ്‌റൈച്ചിയിലെ ഫരീദ് എന്ന സുരാജ് യാദവിനെ (6) യാണ് രണ്ടാനച്ഛന്‍ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ സുരാജിന്റെ രണ്ടാനച്ഛന്‍ റാം സാവ്‌രെ യാദവ്, റാമിന്റെ സഹോദരന്‍ നാന്‍ഹെയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

സുരാജിന്റെ അമ്മ ഹിനയെ സമീപകാലത്താണ് റാം വിവാഹം ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ റാമിനും സഹോദരന്‍ നന്‍ഹെയ്ക്കും മകന്‍ സുരാജിനെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

നവംബര്‍ 19ന് സുരാജിനെ കൊന്ന് മൃതദേഹം വെട്ടിനുറുക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി റിസിയയിലെ ബൈന്‍സിയ ഗ്രാമത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകശേഷം റാമും നാന്‍ഹെയുമാണ് കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: six year old boy killed and chopped his body and hides it in different places