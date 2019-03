പത്തനംതിട്ട: സിറ്റിങ്ങ് എംപിയായ ആന്റോ ആന്റണിയെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പത്തനംതിട്ട ഡിസിസിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടിക.

പകരം കെ ശിവദാസന്‍ നായര്‍, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോര്‍ജ്, മോഹന്‍രാജ് എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. പട്ടികയില്‍ പേരില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ആന്റോ ആന്റണിയുടെ പേര് നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഐ ഗ്രൂപ്പ് രംഗത്തെത്തി. യുവാക്കളെ ഒഴിവാക്കി പട്ടിക നല്‍കിയതിനെതിരെ എ ഗ്രൂപ്പിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്.

