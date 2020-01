ചണ്ഡീഗഢ്: സ്വത്ത് തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് 42കാരിക്കു നേരെ സഹോദരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ചേര്‍ന്ന് വെടിയുതിര്‍ത്തു. പഞ്ചാബിലെ മുക്ത്‌സര്‍ ജില്ലയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. സുമിത് കൗര്‍ എന്ന സ്ത്രീക്കു നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

ആക്രമണത്തില്‍ സുമീതിന്റെ തലയിലും മുഖത്തുമായി മൂന്നു വെടിയുണ്ടകള്‍ തറച്ചുകയറി. തുടര്‍ന്ന് സഹോദരനും മകനുമെതിരെ പരാതി നല്‍കാന്‍ മുഖത്തും തലയിലും തറച്ച വെടിയുണ്ടകളുമായി സുമീത് ഏഴുകിലോമീറ്ററോളം വാഹനം ഓടിച്ച് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി.

അമ്മ സുഖ്ബിന്ദറിന് ഒപ്പമാണ് സുമീത് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. ആക്രമണത്തില്‍ സുഖ്ബിന്ദറിനും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സുമീതിന്റെ തലയിലെയും മുഖത്തെയും വെടിയുണ്ടകള്‍ നീക്കം ചെയ്തു.

സഹോദരന്‍ ഹരിന്ദര്‍ സിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൗമാരക്കാരനായ മകനും ചേര്‍ന്ന് തനിക്കും അമ്മയ്ക്കും നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സുമീത് പരാതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തനിക്കും അമ്മയ്ക്കും അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി കൈക്കലാക്കാന്‍ ഹരിന്ദര്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അച്ഛന്റെ മരണശേഷം, തനിക്കും അമ്മയ്ക്കും 16 ഏക്കര്‍ ഭൂമി ലഭിച്ചു. ഈ ഭൂമി കൈക്കലാക്കാന്‍ ഹരിന്ദര്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സുമന്‍ജീത്ത് ആരോപിച്ചു. മുമ്പും ഹരിന്ദറും മകനും ചേര്‍ന്ന് തന്നെ വധിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുമീത് പറഞ്ഞു.

സുമീതിന്റെ തലയില്‍ രണ്ട് വെടിയുണ്ടകളും മുഖത്ത് ഒരു വെടിയുണ്ടയുമാണ് തറച്ചത്. സുമീതിനു നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്ത കൗമാരക്കാരന്‍ പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്.

