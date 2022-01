കോട്ടയം: കോട്ടയത്ത് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയത് മണിക്കൂറുകള്‍നീണ്ട പൈശാചിക മര്‍ദന മുറകള്‍ക്കൊടുവിലെന്ന് പിടിയിലായ പ്രതികള്‍. സംഭവത്തിലെ അഞ്ച് പ്രതികളും പിടിയിലായി. കോട്ടയം മുള്ളന്‍കുഴി കോതമന വീട്ടില്‍ ജോമോന്‍ കെ. ജോസ്, മണര്‍കാട് സ്വദേശി ലുധീഷ്, പാമ്പാടി എട്ടാംമൈല്‍ സ്വദേശി ബിനു, സുധീഷ്, കിരണ്‍ എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത്. മറ്റു മൂന്ന് പ്രതികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇവരെ ചോദ്യംചെയ്തുവരുകയാണ്. കോട്ടയം ഉറുബത്ത് വീട്ടില്‍ ഷാന്‍ ബാബു ജോസഫിനെ (19) യാണ് അഞ്ചംഗ സംഘം കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

പോലീസ് പറയുന്നത്: തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 1.58-നാണ് മകനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയെന്ന പരാതിയുമായി അമ്മ ത്രേസ്യാമ്മയും സഹോദരി ഷാരോണും കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നത്. ഉടന്‍ പോലീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍നിന്ന് ജില്ലയിലെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷലിലേക്കും സന്ദേശം കൈമാറി. 3.45-ഓടെ കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനുമുന്നില്‍ ശബ്ദംകേട്ട് നോക്കുമ്പോള്‍ ഒരാള്‍ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള റോഡ് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതായും സമീപം മറ്റൊരാള്‍ കിടക്കുന്നതും കണ്ടു. വിവരം തിരക്കിയപ്പോള്‍ കാപ്പാ ചുമത്തിയ കേഡി ജോമോനാണെന്നും ഈ കിടക്കുന്നത് സൂര്യന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഷാന്‍ ബാബു ആണെന്നും അവനെ ഞാന്‍ തീര്‍ത്തു എന്നും പറഞ്ഞു. ഷാനെ ഉടന്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു.

രണ്ടാം പ്രതി ലുധീഷിനെ തൃശ്ശൂരിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തി ഷാന്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സംഘത്തിന്റെ തലവന്‍ സൂര്യന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നഗ്‌നനാക്കി മര്‍ദിച്ചിരുന്നു. മര്‍ദനദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. ഷാന്‍ ബാബു ഇത് ലൈക് ചെയ്തു. ഇതിന് പകരംവീട്ടാന്‍ ജോമോനും സംഘവും സൂര്യനെ തിരഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷാന്‍ ബാബുവിനെ കണ്ടെത്തി ഓട്ടോയില്‍ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

പ്രതി ജോമോന്‍ ഷാന്റെ ഇരുകണ്ണുകളും വിരലുകൊണ്ട് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു. മാങ്ങാനം ആനത്താനത്തെ പ്രതി നേരത്തേ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന് സമീപമുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ വെളിപ്രദേശത്തെത്തിച്ചു. ഇവിടെവെച്ച് യുവാവിന്റെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അഴിച്ചുമാറ്റി മര്‍ദനം തുടങ്ങി. സൂര്യന്‍ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു മര്‍ദനം.

പിന്നീട് കാപ്പിവടിയും കമ്പിവടിയും ഉപയോഗിച്ച് കൊടിയ മര്‍ദനം. നാല് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട മര്‍ദനങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ മരണാസന്നനായ യുവാവിനെ എവിടെയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് 100 മീറ്റര്‍ അകലെ ഓട്ടോ നിര്‍ത്തി ജോമോന്‍ ഷാനിനെയും തോളിലേറ്റി പുറത്തിറങ്ങി. മറ്റു പ്രതികള്‍ ഓട്ടോയില്‍ പോയി. മൃതദേഹവും ചുമന്നാണ് ജോമോന്‍ സ്റ്റേഷനിലേക്കു വന്നത്.

മര്‍ദനമേറ്റതിന്റെ 38 പാടുകള്‍

ഷാനിന്റെ ദേഹത്ത് മര്‍ദനമേറ്റതിന്റെ 38 പാടുകളുണ്ട്. ദേഹമാസകലം ചതവിന്റെ പാടുകളുണ്ട്. കണ്ണുകള്‍ ചുവന്ന് വീങ്ങിയനിലയിലായിരുന്നു. നെറ്റിയിലും മൂക്കിന്റെ മുകള്‍ഭാഗത്തും മുറിവുണ്ട്. ഷാനിന്റെ പുറം മുഴുവന്‍ അടികൊണ്ട് വീങ്ങിയിരുന്നു.

തെളിവെടുത്തു

പ്രതി ജോമോനെ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മര്‍ദിച്ച സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു. ഓട്ടോയില്‍ ഷാനിനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയ കീഴ്ക്കുന്ന് മിണ്ടാമഠം ജങ്ഷനില്‍ എത്തിച്ചും തെളിവെടുത്തു. മര്‍ദിക്കാനുപയോഗിച്ച കാപ്പിവടി കണ്ടെടുത്തു.

മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ കേസെടുത്തു

സംഭവത്തില്‍ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അന്വേഷണം നടത്തി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഷാന്‍ ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചു

കടയ്ക്കല്‍ (കൊല്ലം) : കോട്ടയത്ത് ഗുണ്ടാ നേതാവ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഷാന്‍ ബാബു(19)വിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചു. ഷാന്‍ ബാബുവിന്റെ അച്ഛന്‍ ബാബുവിന്റെ കുടുംബവീടായ ഇട്ടിവ വയ്യാനം കല്യാണിമുക്കിലുള്ള ഇടക്കരിക്കകത്ത് വീട്ടിലാണ് സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നത്. വൈകീട്ട് നാലിനാണ് മൃതദേഹം വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുവന്നത്.

ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരുമുള്‍പ്പെടെ നൂറുകണക്കിനുപേര്‍ അന്ത്യോപചാരമര്‍പ്പിച്ചു. ഷാന്‍ ബാബുവിന്റെ കുട്ടിക്കാലം വയ്യാനത്തെ കുടുംബവീട്ടിലായിരുന്നു. വയ്യാനം എല്‍.പി.സ്‌കൂളിലാണ് രണ്ടാം ക്ലാസുവരെ പഠിച്ചത്. പിന്നീടാണ് കോട്ടയം വിമലഗിരിയിലേക്ക് താമസംമാറ്റിയത്. ഇടയ്ക്കിടെ ബന്ധുക്കളെ കാണാന്‍ വയ്യാനത്തെ കുടുംബവീട്ടിലെത്തുമായിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഗുണ്ടാനേതാവ് ജോമോന്‍ കെ.ജോസ്, ഷാന്‍ ബാബുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമുന്നില്‍ കൊണ്ടിട്ടത്. കെ.പി.സി.സി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം.എം.നസീര്‍, ഇട്ടിവ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി.സി.പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവര്‍ അന്ത്യോപചാരമര്‍പ്പിച്ചു.

