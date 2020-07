ഹൈദരാബാദ്: ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ അമ്മയ്ക്കും കാമുകനും തടവ് ശിക്ഷ. ഹൈദരാബാദിലെ നാമ്പള്ളി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് പ്രതികളായ ഫായിസ് മുഹമ്മദ് അൻസാരി(38)യെയും കുട്ടിയുടെ അമ്മയായ യുവതിയെയും ശിക്ഷിച്ചത്. ഫായിസ് അൻസാരിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷയാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. യുവതിക്ക് 13 വർഷം തടവും.

2018-ൽ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരന്റെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഭാര്യയും കാമുകനും ദുർമന്ത്രവാദിയുമായ ഫായിസും ചേർന്ന് കുട്ടിയെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിച്ചെന്നും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമായിരുന്നു പരാതി. തുടർന്ന് പോലീസ് ഇരുവരെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

കുവൈത്തിലായിരുന്ന പിതാവ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മകന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വന്ന മാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചത്. തുടർന്ന് വിശദമായി ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മയുടെ രഹസ്യബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പീഡനത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഫായിസ് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമായി അടുത്തത്. പിന്നീട് കുട്ടിയെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കി. നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചു. ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കുക, തിളച്ചവെള്ളം ശരീരത്തിൽ ഒഴിക്കുക തുടങ്ങിയ ക്രൂരതയും കുട്ടിയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായി. സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിൽ മെഴുകുതിരി ഉരുക്കി ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു.

കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതികൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയിരുന്നു. കേസിന്റെ വിചാരണയിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നിർണായക തെളിവായെന്നായിരുന്നു അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെ. പ്രതാപറെഡ്ഡിയുടെ പ്രതികരണം.

