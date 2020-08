കൊൽക്കത്ത: വീട്ടുടമ മരിച്ചപ്പോൾ എ.ടി.എം. കാർഡ് മോഷ്ടിച്ച് വീട്ടുജോലിക്കാരിയും ബന്ധുക്കളും ബാങ്കിൽനിന്ന് പിൻവലിച്ചത് 35 ലക്ഷം രൂപ. കൊൽക്കത്ത അൻവർ ഷാ റോഡിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സത്യനാരായണൻ അഗർവാളിന്റെ എ.ടി.എം. കാർഡാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരി റിത റോയ്(45) മരുമകൻ രഞ്ജിത് മുല്ലിക്ക്(31) രഞ്ജിത്തിന്റെ സഹോദരീഭർത്താവ് സൗമിത്ര സർക്കാർ(45) എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ ആഴ്ചയാണ് സത്യനാരായണൻ മരിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എ.ടി.എം. കാർഡ് മോഷ്ടിച്ച റിത റോയ് മറ്റുപ്രതികളുടെ സഹായത്തോടെ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ പണം പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു. എ.ടി.എം. പിൻ നമ്പർ സത്യനാരായണൻ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് പ്രതികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കിയത്.

മാർച്ച് 30 മുതൽ മെയ് 30 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ലക്ഷങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് പിൻവലിച്ചത്. സത്യനാരായണന്റെ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തുവെച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മറ്റൊരു ഫ്ളാറ്റിലുമായിരുന്നു താമസം. ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മകൻ ബാങ്കിലെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ലക്ഷങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

നഗരത്തിലെ വിവിധ എ.ടി.എമ്മുകളിൽനിന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് പോലീസ് സംഘം അന്വേഷണത്തിന് തുമ്പുണ്ടാക്കിയത്. മാസ്ക്കും തൊപ്പിയും ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കളാണ് പണം പിൻവലിച്ചതെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി. എന്നാൽ ഇവരെ തിരിച്ചറിയാൻ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു. പ്രദേശവാസികളായ നിരവധിപേരെ ചോദ്യംചെയ്താണ് ഇരുവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. റിത റോയ് ആണ് എ.ടി.എം. കാർഡും പിൻ നമ്പറും നൽകിയതെന്ന് ഇരുവരും പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് റിത റോയിയെയും പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതികളിൽനിന്ന് 27 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

