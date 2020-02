ന്യൂഡല്‍ഹി: വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കാതെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ച യുവതിയെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും കൊലപ്പെടുത്തി കനാലില്‍ തള്ളി. കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ശീതള്‍ ചൗധരിയെയാണ് മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും ചേര്‍ന്ന് അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കളായ രവീന്ദര്‍ ചൗധരി, സുമന്‍, അമ്മാവന്‍ സഞ്ജയ്, മറ്റു ബന്ധുക്കളായ ഓംപ്രകാശ്, പര്‍വേശ്, അങ്കിത് എന്നിവരെ ന്യൂ അശോക് നഗര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കാമുകനായ അങ്കിത് ഭാട്ടിയും ശീതൾ ചൗധരിയും 2019 ഒക്ടോബറില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു ആര്യസമാജ ക്ഷേത്രത്തില്‍വെച്ച് രഹസ്യമായി വിവാഹിതരായിരുന്നു. ഏകദേശം മൂന്നുവര്‍ഷത്തോളം നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു ഈ വിവാഹം. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി വരെ ശീതള്‍ വിവാഹക്കാര്യം വീട്ടുകാരില്‍ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചു.

ജനുവരി 20 നാണ് ശീതള്‍ ചൗധരി തന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞെന്ന വിവരം മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലും അങ്കിത് ഭാട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധം അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന ഇവര്‍ ഇക്കാര്യത്തെ ചൊല്ലി യുവതിയുമായി വഴക്കിട്ടു. ഇതിനുപിന്നാലെ ജനുവരി 29-നാണ് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ജനുവരി 29-ന് രാത്രിയിലാണ് ശീതളിനെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊന്നതെന്ന് പ്രതികള്‍ പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കി. ശേഷം മാതാപിതാക്കള്‍ മൃതദേഹം കാറിലിരുത്തി അലിഗഢില്‍ എത്തിച്ചു. മറ്റൊരു കാറില്‍ ബന്ധുക്കളും ഇവരെ അനുഗമിച്ചു. ജവാന്‍നഗറിലെ ഒരു കനാലിന് സമീപം ഇവര്‍ കാര്‍ നിര്‍ത്തുകയും മൃതദേഹം കനാലില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് അന്നുരാത്രി തന്നെ ആറുപേരും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.

കൊലപ്പെടുത്തിയ വിവരം മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും ദിവസങ്ങളോളമാണ് രഹസ്യമാക്കിവെച്ചത്. ഒടുവില്‍ ശീതളിനെ കാണാനില്ലെന്ന് അങ്കിത് ഭാട്ടി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതോടെയാണ് കൊലപാതകവിവരം വെളിച്ചത്തായത്. ശീതളിനെ ഒരുതരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതോടെ ഫെബ്രുവരി 18-നാണ് അങ്കിത് ഭാട്ടി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും വിശദമായി ചോദ്യംചെയ്തു. ഇവരുടെ മൊഴികളില്‍ വൈരുദ്ധ്യം തോന്നിയതോടെ അന്വേഷണസംഘത്തിന് സംശയം വര്‍ധിച്ചു. ഒടുവില്‍ പോലീസിന് മുന്നില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന പ്രതികള്‍ എല്ലാം തുറന്നുപറയുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ജനുവരി 30-ന് തന്നെ അലിഗഢ് പോലീസ് കനാലില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. അജ്ഞാത മൃതദേഹമെന്നനിലയില്‍ ഫെബ്രുവരി രണ്ട് വരെ ഇത് മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരും വരാതിരുന്നതിനാല്‍ ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് പോലീസ് മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം അറസ്റ്റിലായ പ്രതികള്‍ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

