ജയ്പുര്‍: മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് രാജസ്ഥാനില്‍ ദളിത് യുവാവിന്റെ മലദ്വാരത്തില്‍ പെട്രോളില്‍ മുക്കിയ സ്‌ക്രൂ ഡ്രൈവര്‍ കയറ്റി. രാജസ്ഥാനിലെ നഗൗറിലാണ് സംഭവം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്. മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് രണ്ട് ദളിത് യുവാക്കളെ രാജസ്ഥാനിലെ നാഗൗറില്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ.

പച്ചൗരി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ വരുന്ന നാഗൗറിലെ രെു വാഹന സര്‍വീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഫെബ്രുവരി 16നാണ് അക്രമം നടന്നതെങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലായതിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

വാഹനം സര്‍വീസ് ചെയ്യുന്നതിനായി യുവാക്കള്‍ അവിടെ പോയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍വീസ് സെന്ററില്‍ നിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഒരു സംഘം ഇവരെ മര്‍ദ്ദിച്ചത്. 500 രൂപ മോഷ്ട്ടിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന ഏജന്‍സിയിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഇവരെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചത്. ക്രൂരമായ മര്‍ദനങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം നഗ്‌നരാക്കി സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്രോള്‍ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിക്രമത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായതോടെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് ഏഴ് പേര്‍ക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആര്‍. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Screwdriver dipped in petrol inserted into Dalit man's man's rectum for stealing money. Sickening video goes viral