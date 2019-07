ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്‌പെഷ്യല്‍ ക്ലാസെടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന അധ്യാപികയെ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ പീഡിപ്പിച്ചു. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തില്‍ സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ രാകേഷ് സിങ്ങിനെ ന്യൂഡല്‍ഹി സരിത വിഹാര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

2017ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. സ്‌കൂള്‍ പ്രവൃത്തിസമയം കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്‌പെഷ്യല്‍ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കലര്‍ത്തിയ ശീതളപാനീയം നല്‍കി. അബോധാവസ്ഥയിലായ അധ്യാപികയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് മൊബൈലില്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി. പിന്നീട് ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ സ്‌കൂളിലെ മറ്റു രണ്ട് അധ്യാപകര്‍ക്ക്‌ പങ്കുള്ളതായും പീഡനശേഷം ഗര്‍ഭിണിയായതോടെ ഇരുവരും നിര്‍ബന്ധിച്ച് ഗര്‍ഭമലസിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതായും അധ്യാപിക പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content HIghlights: school teacher raped by principal in New Delhi